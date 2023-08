Depois de muita especulação, foi esclarecida a verdade por trás de um objeto misterioso especial encontrado em uma praia da Austrália recentemente.

Como detalhado pelo site Globo, a Índia confirmou, nesta segunda-feira, que o “objeto misterioso” encontrado este mês em uma praia pertence a um de seus foguetes.

Sreedhara Panicker Somanath, chefe da agência espacial indiana, disse que a peça era de um Foguetes de Lançamento de Satélites Solar (PSLV). Ele informou que caberia ao país australiano decidir o que fazer com ela.

A verdade por trás de objeto misterioso especial encontrado em praia da Austrália

A Agência Espacial Australiana (ASA) já havia especulado que o objeto “muito provavelmente” fazia parte da terceira etapa de um PSLV usado pela Índia para lançar satélites ao espaço.

Isso porque os países costumam planejar que os resíduos de seus lançamentos caiam nos oceanos para evitar danos a pessoas e propriedades.

Ainda de acordo com as informações, a ASA informou que tem trabalhado com a agência espacial da Índia para “determinar os próximos passos, incluindo a análise das obrigações nos termos dos tratados espaciais das Nações Unidas”.

Crédito (Reprodução)

Com informações do site Globo

LEIA TAMBÉM: