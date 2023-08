A maneira perfeita de usar calças largas com tênis

Com calças largas você pode criar combinações que fazem qualquer mulher brilhar (Cortesía)

As calças largas se tornaram uma peça indispensável em todas as estações, desenvolvendo o seu charme clássico e elegância absoluta nas ruas. À medida que a temperatura desce, estas versáteis calças se renovam com desenhos em tons sóbrios, estampados estratégicos e tecidos de lã, se adaptando ao espírito da estação.

No entanto, o que seria de uma grande peça de moda sem um calçado moderno que complemente seu estilo de maneira original? É aí que os tênis entram em cena triunfantes como uma opção relaxada e distinta, pronta para convencer até mesmo os gostos mais refinados, pois a combinação de sapatos esportivos com roupas sofisticadas ainda é uma tendência sem data de validade.

Calças largas e tênis? Contamos para você as chaves para brilhar com esta combinação

Celebridades como Kendall Jenner, Hailey Bieber e Sofia Richie adotaram com entusiasmo este estilo. Para usar calças largas de maneira magistral, recomendamos optar por estilismos monocromáticos que se adaptem à estação. Os designs clássicos em preto combinados com camisas de botões e blazers da mesma cor são uma excelente escolha.

Adicionar tênis em tons claros elevará seu visual, e os tênis normcore com sola dentada são ideais para criar um estilo moderno e elegante ao mesmo tempo. Se você tiver calças largas de listras, os tênis Converse clássicos em lona com sola plana são seu parceiro perfeito. Estes modelos atemporais são versáteis e nunca saem de moda.

Não é necessário sofrer em saltos altos ou sacrificar a liberdade de movimento para projetar poder ao vestir calças de alfaiataria. As especialistas em moda demonstraram que a combinação de calças tradicionais em preto com as icônicas sapatilhas Superstar da Adidas dos anos 90 é um duo minimalista que nunca passará despercebido.

Mais looks com calças largas

Calças largas de cor branca ficam espetaculares com tênis de sola air, que além de aumentar a sua altura, vão proporcionar a você conforto em qualquer ocasião, seja uma reunião de negócios, uma viagem ao aeroporto ou um encontro especial. Combine-os com camisas de botões de riscas e gabardines XL para dar um toque especial ao eeu look.

Para adotar um estilo sem esforço que se destaque de forma natural, combine calças largas brancas com uma camiseta de algodão na mesma cor, um casaco estampado xadrez e tênis esportivos, o calçado volumoso que fará a diferença no resultado.