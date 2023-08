5 perfumes masculinos MAIS EXALTADOS de todos os tempos

Você já parou para pensar quantos perfumes já passaram pela sua vida? Se você é uma pessoa de um aroma único, essa conta não é muito difícil de ser feita, mas se você é um exímio colecionador de fragrâncias, talvez seja difícil se lembrar de todas.

Independentemente disso, é fato que algumas fragrância se tornam atemporais e inesquecíveis, principalmente aquelas que possuem um aroma diferenciado e muito marcante.

Este é o caso das 5 fragrâncias que você confere a seguir, que de acordo com o youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Macho Moda’, estão entre os perfumes mais elogiados de todos os tempos.

Bvlgari Man Glacial Essence - Bvlgari (2020)

Um perfume aromático e amadeirado, contudo com um aroma bem leve e nada invasivo. É indicado para dias mais quentes de verão devido ao estilo mais gelado.

As notas de topo são Bagas de Zimbro ou Junípero, Gengibre e Gerânio. As notas de coração são Sândalo, Raíz de Orris e Artemísia e as notas de fundo são Clearwood®, Almíscar e Cedro.

Essencial Único - Natura (2022)

Escolhido pelos especialistas como o melhor perfume de 2022, Essencial Único traz um aroma elegante e potente, exclusivo para o uso noturno em dias frios. Devido à qualidade, é confundido até mesmo com aromas importados.

Possui notas de topo de Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo, seguidas com notas de coração de Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e fundo em Âmbar, Ládano, Benjoim, Cumarina, Mirra, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

212 VIP Black - Carolina Herrera (2017)

O famosinho da balada, este é um dos perfumes importados mais cobiçados entre os homens. Possui um aroma de baunilha com toque especiado e floral.

Absinto, Anis e Erva-Doce são as notas de topo, Lavanda é a nota de coração e Casca de Baunilha Negra e Almíscar são as notas de fundo.

Terre d’Hermes Eau Givree - Hermès (2022)

Outro que entrou nos melhores perfumes de 2022, porém do lado dos importados, foi Terre d’Hermes Eau Givree. É considerada uma fragrância refinada cítrica, ideal para o dia-a-dia.

A nota de topo é Cidra. As notas de coração são Bagas de Zimbro ou Junípero e Pimenta Timur e as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Notas Minerais.

Club de Nuit Intense Man - Armaf (2015)

O menos conhecido da lista, o que pode ser uma vantagem para homens que gostam de perfumes exclusivos, além possuir o melhor custo-benefício da lista. É considerado um cítrico frutado. É uma fragrância semelhante ao Creed Aventus.

As notas que compõem o perfume são Limão, Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta e Maçã; Vidoeiro, Jasmim e Rosa e Almíscar, Âmbar Cinzento, Patchouli e Baunilha.

