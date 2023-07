Tome nota! Alho para as unhas, o segredo para estimular o seu crescimento rápido e resistência

Não adianta ter unhas bonitas com design se elas estiverem quebradiças ou fracas, pois acabarão por se partir ou descamar. Mas isso tem solução e uma delas é aplicar alho nelas.

Apesar de seu odor não ser o mais agradável para segurar nas mãos, seus grandes benefícios ajudarão você a manter suas unhas fortes e estimular o seu crescimento. Eles também manterão longe os temidos fungos.

O alho é benéfico para as unhas quebradiças Foto: referencial.

As unhas podem estar fracas por vários motivos, pois não se deve esquecer o quanto elas estão expostas ao longo do dia, cozinhando, quando as lavamos e fazendo nossa rotina diária, mas o alho é a planta perfeita para dar a elas uma nova vida.

Se você quiser desfrutar de unhas saudáveis e fortes, basta tornar esse procedimento parte de sua rotina de beleza. Seja em esmalte ou óleo. Aqui estão algumas das opções para desfrutar de seus grandes benefícios.

Esmalte de alho

Com apenas um dente de alho e um brilho de unhas, você pode fazer uma fórmula perfeita para dar um mimo às suas unhas. Basta esmagar o alho, colocar no frasco e deixar descansar por alguns dias. Depois, você pode pintar as suas unhas normalmente, com a diferença de que o alho estará fazendo o seu trabalho.

Azeite de oliva e alho

Com um dente de alho, azeite de oliva e uma panela de esmalte que já tenha acabado e esteja totalmente limpa; você vai preparar uma mistura que dará às suas unhas uma nova vida.

Apenas precisa esmagar o alho, misturar com o azeite e despejar essa mistura num frasco para, em seguida, aplicar nas suas unhas por alguns minutos.