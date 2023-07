Sete habilidades emocionais que a Inteligência Artificial não pode executar

Um dos maiores temores sobre a Inteligência Artificial (IA) é que eles possam substituir o ser humano em uma enorme quantidade de tarefas laborais e nos deixe sem trabalho. Então, se esse fenômeno acontecer, estaríamos perto de que esses mecanismos desenvolvessem certas habilidades emocionais que nos substituíssem em qualquer âmbito da vida.

Não é mentira que as habilidades de uma IA para realizar tarefas são impressionantes. No entanto, especialistas na área dizem que os mecanismos de aprendizado automático são apenas ferramentas para que as pessoas melhorem o desempenho nas atividades diárias.

Neste sentido, um estudo e análise publicado no Diário ABC indica sete habilidades emocionais fundamentais para os humanos que a Inteligência Artificial nunca poderia executar. Isso deixa claro que as pessoas sempre serão essenciais para o desenvolvimento da vida como conhecemos.

Esta é a resposta da Inteligência Artificial quando é perguntada sobre o sentido da vida. Imagem: Nueva Sociedad

Habilidades emocionais que as IA não podem executar