Relacionamento: 4 formas que ‘gaslighters’ tentam arruinar sua autoestima

Relacionamentos podem apresentar diversas complexidades no decorrer da vida, haja vista as diferenças apresentadas pelos envolvidos. Isso acontece em todos os setores da vida como na amizade, colegas de trabalho e escola, família, parceiros amorosos e outros tipos de laços estabelecidos. Em cada um desses ambientes, deparar-se com ‘gaslighters’ acaba sendo comum, pois estão em todo lugar.

“Poucas pessoas são totalmente imunes aos efeitos do gaslighting porque suas táticas são altamente eficazes. Gaslighting é uma tentativa feita por alguém de incutir dúvidas em sua percepção da realidade. Pode se manifestar em qualquer relacionamento em que exista um desequilíbrio de poder - não apenas relacionamentos amorosos , mas também relacionamentos com familiares e amigos, no trabalho, na área médica, na academia ou nas estruturas sociais como um todo”, explica a doutora Amelia Kelley ao portal Psychology Today.

“O objetivo de impactar negativamente as forças do ego e os valores pessoais causa confusão que torna difícil determinar quando o gaslighting está acontecendo”, complementa a especialista.

Essa estratégia de manipulação pode acabar arruinando as vítimas de ‘gaslighting’, fazendo com que elas duvidem de si próprias em determinadas áreas. No entanto, está completamente atrelado ao autor das ferramentas de manipulação, sendo necessário se atentar aos sinais para não cair em suas ciladas.

Leia mais:

4 razões pelas quais ‘gaslighters’ tentam arruinar sua autoestima

Não satisfeitos consigo mesmos, os ‘gaslighters’ sempre encontram formas de extrair inseguranças de outras pessoas. Extraído da mesma fonte, abaixo você confere quatro formas marcantes por que isso acontece.