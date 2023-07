Perfumes importados QUE TODA MULHER PRECISA CONHECER um dia

Uma das categorias de perfumes femininos mais cobiçadas talvez seja a de importados. Esse tipo de fragrância geralmente é associada a um aroma de qualidade, logo, se torna sonho de consumo.

Porém, um perfume importado bom possui um preço considerado alto, sendo necessário escolher bem antes de comprar, para que não haja arrependimento.

E se você está atrás de um novo perfume feminino e quer dar chances aos importados, o youtuber Taiguara Almeida listou os perfumes de outros países que toda mulher precisa ter um dia.

J’adore - Dior (1999)

Um clássico floral branco, J’Adore traz um aroma agradável floral envolto de notas frutadas e adocicadas. Pode ser considerado um coringa, pois se encaixa em várias estações do ano.

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

La Vie Est Belle Lancôme (2012)

Mesmo não sendo muito fã deste perfume, Taiguara também indica La Vie Est Belle como escolha obrigatória. É indicado mais para os dias frios pois traz o aroma de baunilha em destaque.

No topo traz Groselha Preta e Pera, seguidas por Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e notas de fundo em Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Classique - Jean Paul Gaultier (1993)

Outro perfume floral branco, porém mais adocicado e atalcado. Também se encaixa melhor no inverno, principalmente durante a noite.

LEIA TAMBÉM: Joias da perfumaria! Estes são os 7 perfumes femininos nacionais de maior qualidade

Flor de Laranjeira, Anis Estrelado, Rosa, Mandarina, Pera e Bergamota são as notas de topo. Ylang Ylang, Gengibre, Orquídea, Tuberosa, Íris e Ameixa estão no coração e Baunilha, Âmbar, Almíscar, Canela e Sândalo finalizam.

Angel - Mugler (1992)

Um perfume que divide opiniões devido ao seu aroma extremamente doce com diversas notas diferentes, como algodão doce. Para não se tornar desconfortável, poucas borrifadas já deixam o perfume chamativo.

As notas de topo são Algodão-Doce, Coco, Cassis, Melão, Jasmim, Bergamota, Abacaxi e Mandarina. As notas de coração são: Mel, Bagas Vermelhas, Amora, Ameixa, Damasco, Pêssego, Jasmim, Orquídea, Alcarávia, Noz-moscada, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli, Chocolate, Caramelo, Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Chanel Nº 5 Eau de Parfum - Chanel (1986)

Dispensando comentários, Chanel Nº 5 é considerado o melhor perfume feminino de todos os tempos. Foi criado na década de vinte, mas a versão parfum veio ao mundo perfumado 60 anos depois, em 1986.

As notas que compõem essa fragrância Aldeídos, Ylang Ylang, Néroli, Bergamota e Pêssego; Íris, Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale e Sândalo, Baunilha, Musgo de Carvalho, Patchouli e Vetiver.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes masculinos BOMBÁSTICOS e que atraem olhares femininos

⋅ Cheiro de banho tomado? Confira os perfumes femininos que trazem essa sensação

⋅ O perfume ideal da marca ‘O Boticário’ para o Dia dos Pais