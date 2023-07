Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em agosto de 2023

Junho chega ao fim e já estamos preparados para encarar agosto de 2023! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Áries

Agosto será sobre a reconciliação consigo mesmo e você decide aceitar o sucesso. Este mês lhe trará abundância e fechamento de contratos. Se você já tem um emprego estabelecido, terá conquistas em termos de pagamentos ou promoção.

Na saúde você estará um pouco cansado, recomendo que melhore sua alimentação e não se automedique. Não deixe de fazer exercício.

No amor você ficará confuso, seu signo é muito intenso e apaixonado, então analise sua situação de relacionamento antes de tomar uma decisão.

Você paga dívidas do passado e recebe dinheiro inesperado. Você decide fazer um curso. Você é convidado para um casamento. Um amor virá. Força e ousadia.

Touro

Agosto será um mês de decisões radicais e fortes em sua vida, você terá a oportunidade de crescer financeiramente e se sentirá mais estável. Alguém do signo de Capricórnio ou Escorpião virá para ajudá-lo a crescer profissionalmente.

Uma oferta de emprego com melhor salário. Uma viagem. Você muda seu visual e renova a maneira de se vestir.

Tente ser mais constante em sua carreira ou estudos, não dê tanta atenção ao que eles dizem sobre você. Mudar de ideia toda hora causará problemas, então tente fazer controlar a ansiedade ou raiva. Convidam você para muitas festas, mas cuidado com os vícios ou excessos.

Gêmeos

Você tomará decisões durante este oitavo mês para progredir, lembre-se que seu signo é dominado pela indecisão de fazer algo pelo seu futuro, mas a oportunidade de crescer chegará até você.

Você toma a decisão de comprar algo importante, apenas aja com cautela e sem dizer aos quatro ventos para não ter problemas de inveja.

Você terá discussões com seu parceiro porque é muito possessivo, tente relaxar e aproveitar sua vida amorosa. Você resolve questões legais com sucesso. Você é convidado para uma viagem nesta temporada. Não se meta em problemas que não são seus.

No trabalho virão novos gerentes e mudanças radicais de emprego. Cuidado com gravidezes inesperadas. Um amor muito intenso chega aos solteiros.

Câncer

O mês de agosto será de sucessos e realizações pessoais, de se reinventar em todos os sentidos. Cuide da saúde e autoestima. Cuidado com o mau-olhado das pessoas que trabalham com você, pois seu profissionalismo e carisma os prejudicam.

Você está indo em uma viagem. Quem está casado decide que é hora de noivado ou casamento. Vontade de constituir família.

Em questões amorosas, os solteiros terão dois amores muito intensos e podem ter que tomar uma decisão.

Empenhe-se nos estudos, não deixe para a última hora. Abra um negócio ou feche contratos importantes. Cuide da sua pele do sol.

Leão

Mês de aperfeiçoamento pessoal e sorte no trabalho, você tem a oportunidade de construir patrimônio para o seu futuro e as energias fluirão a seu favor.

Você volta a estudar ou inicia um curso. Em questões de saúde, você deve cuidar de problemas de infecção intestinal, hormônios ou nervos.

Você fará uma viagem por motivos de trabalho e preparará suas próximas férias. Você já deve ter um parceiro formal e não vários amores ao mesmo tempo, então formalize seu relacionamento amoroso se estiver feliz. Uma gravidez pode acontecer.

Virgem

Seu signo terá mudanças radicais em agosto. Você tem o caráter mais forte de todos os signos e isso o torna o mais teimoso. Este mês você terá muitos problemas de negócios ou mudanças de emprego.

Cuide das disputas familiares, é melhor conversar e não discutir com as pessoas próximas. Você manda consertar seu carro ou decide trocá-lo. Você se sentirá melhor consigo mesmo, em questões de saúde seu ponto fraco será pressão alta ou tontura.

Faça mais exercícios e tenha uma boa alimentação. Um animal de estimação em sua vida. Se você tem um parceiro, diga a ele o que sente; se você é solteiro, conhecerá alguém especial. Você fará várias viagens para trabalhar ou fechar contratos.

Libra

Agosto é o melhor mês para o seu signo em questões de crescimento pessoal. É bom que você medite ao ar livre ou faça uma caminhada pela manhã.

Serão 31 dias de muitas novas experiências em matéria de trabalho e estudos, que farão você crescer economicamente para conseguir tudo o que precisa.

Seu ponto fraco serão problemas hormonais e infecções sexualmente transmissíveis, você deve se cuidar nesses aspectos. O amor virá para ficar. A harmonia o cercará.

Quem tem um parceiro falará sobre formalizar ou ter uma família.

Escorpião

Você terá um mês cheio de boas notícias, mas deve ter cuidado com problemas de comentários ruins; controle seu temperamento porque você sempre quer estar certo e às vezes não é possível.

Seja tolerante em todos os sentidos. Serão cheios de novos desafios para iniciar um objetivo ou estudo. As energias positivas permitirão que você faça as mudanças necessárias nos negócios.

Seu ponto fraco serão seus nervos e pulmões, e você também deve se alimentar de forma saudável. No amor você continuará com seu parceiro e falando em construir um lar. Para os solteiros será um mês de aventuras com pessoas diferentes sem realmente ter um relacionamento estável.

Sagitário

Em agosto você se reinventará completamente: deixará para trás todo o negativo e também iniciará uma nova etapa no ambiente de trabalho.

Você terá oportunidade de projetos que lhe darão lucro, só tome cuidado com traições e verifique bem o que você assina. Você retoma seus estudos.

Seu caráter forte faz com que você sempre tome decisões importantes. Você recebe o convite para fazer uma viagem este mês. Você e seu parceiro se aproximam ainda mais.

No quesito amor, será um mês de conquistas fugazes, procure se divertir sem se apegar a um romance que não é para você. Para sagitarianos casados será um mês de altos e baixos e é preciso de conselhos, terapia e paciência.

Capricórnio

Hora de ser mais cauteloso com o que fala para afastar a inveja. Seu ponto fraco são os vícios e dependências, você deve consultar seu médico se estiver com problemas sobre isso.

Um amor marcará sua vida. Sorte no jogo. Este mês será uma metamorfose em tudo relacionado à sua vida amorosa e profissional, você terá 31 dias intensos que trarão aprendizagem.

É muito importante que analise bem as decisões que vai tomar, este mês é propício a separações, por isso tenha paciência. Você enfrenta desafios de trabalho, eles vão te oferecer outro cargo e um salário melhor. Você é o esperto do Zodíaco e isso o ajuda a ter mais sucesso.

Aquário

Você terá dias de misticismo e muita força espiritual, terá a oportunidade de crescer financeiramente e se associar com mais pessoas para iniciar um negócio.

Aproveite essa maré de sorte para mudar de emprego, nunca espere o que não virá, você deve sair em busca do sucesso.

O aquariano sempre cuida dos outros e gosta muito de comunicação, por isso se dão bem em empregos que exercem isso.

Você terá dias muito positivos no amor e uma relação mais estável. Você vai se reinventar completamente. Uma cirurgia sairá bem. Você deve tomar cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis.

Peixes

Um mês cheio de transformações radicais, você está na fase de crescimento pessoal e terá muita evolução na sua vida profissional, você assina novos contratos e decide se empregar.

Lembre-se de ter cuidado com as más energias ou fofocas, porque como você é o mais carismático e acaba sendo vítima do mau-olhado. Controle sua raiva sem motivo, especialmente com seu parceiro.

Tente não falar sobre seus planos para que eles não sejam atrapalhados. Dois amores virão ao mesmo tempo e é preciso decidir. Sorte para fechar qualquer contrato ou fazer uma mudança de cargo.

