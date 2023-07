Descubra o conselho das runas para a sua semana

Com uma longa história, as Runas são um antigo tipo de oráculo utilizado para obter conselhos e direcionamentos. Famosa entre as tribos germânicas e nórdicas, elas ainda são conhecidas e utilizadas nos dias de hoje como uma maneira de conseguir orientações.

Feitas em diversos materiais, de pedras a madeiras, as runas são utilizadas para guiar o indivíduo diante de determinada situação e vão além de um simples oráculo de adivinhação, fazendo com que cada um reflita sobre a mensagem e a situação que está vivendo.

Descubra o que as runas têm a dizer para esta semana

Para esta semana, recebemos os conselhos da Runa Fehu, que representa as conquistas e realizações dos bens-materiais.

Fehu (Reprodução / Twitter)

Apesar de representar conquistas materiais, esta runa traz um lembrete: tudo o que recebemos é porque doamos na mesma medida. Então se você se dedicou de forma intensa a algo, receberá o resultado de forma proporcional ao seu esforço.

É o momento de estudar e avaliar suas ambições de vida, criando planos e refletindo que o retorno dependerá da sua dedicação. Vale lembrar que isso vai além dos ganhos materiais.

Sabe aquela história de que colhemos o que plantamos? Então, é bem por esse caminho.

Leia também: As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (1), segundo o tarot

Conselhos para o Amor

Representando o início de tudo, Fehu pode indicar o começo de um novo relacionamento. Ainda assim, para construir um relacionamento saudável vale a pena investir nos fundamentos que considera importante para uma relação.

Lembre-se de que ninguém é perfeito e que se você acredita nesta relação, você deve colocar as melhores energias nela para que os frutos sejam os melhores possíveis.

Se você está sozinho, então pode ter um romance a vista.

Conselhos para o trabalho

No ambiente de trabalho, busque trabalhar em equipe e sem colocar os seus interesses pessoais na frente dos outros. Seja solidário e compartilhe conhecimento para receber conhecimento em troca.

Se você está na busca por um novo emprego, pode ser sinal de que o “sim” está mais perto do que você imagina.