Cortes de cabelo médio desfiado: 6 estilos que mais rejuvenescem e favorecem sua imagem em 2023

Se há um corte que está sendo solicitado com frequência nos salões de beleza é o desfiado médio, por ser dos mais novos, frescos, jovens e que se adequa à maioria das mulheres.

Para ter uma ideia de como mudar o seu visual com um corte desfiado, aqui vamos mostrar para você os 6 melhores:

Desfiado e repicado acima dos ombros

É um corte inspirado na Rachel da popular série ‘Friends’, as camadas são perfeitamente definidas, leves, soltas, com movimento e a última camada é exatamente na altura dos ombros. É ideal tanto para mulheres jovens quanto às maduras.

Olá, hoje é um ótimo dia para se divertir! Vamos nos divertir e aproveitar ao máximo o sol e a luz do dia! Vamos nos sentir vivos e felizes! Vamos aproveitar cada momento!

Corte de cabelo desfiado Shaggy

É uma variante de outro corte muito popular que é o longo desfiado. Consiste em fazer camadas de diferentes tamanhos que podem variar do mais curto ao mais longo, mas também com a finalidade de criar volume em todo o cabelo. É recomendado por especialistas para mulheres que têm o cabelo muito fino e liso.

Você nunca está sozinho. Se você estiver se sentindo sozinho, lembre-se de que sempre há alguém lá fora que pode entender e apoiar você.

A chave principal do corte shaggy são as camadas. Este estilo de corte de cabelo é muito descontraído, que se consegue com camadas curtas e finas, principalmente na parte superior da cabeça. Com estas camadas você consegue dar volume ao cabelo e um acabamento natural.

Corte Bob desfiado

Esta é uma variação do lob bob ou do bob simples, a chave está no estilo ou no tipo de desfiado que é feito no cabelo.

Neste tipo de cortes de cabelo, usamos o termo desfiado para nos referirmos ao afinamento em determinadas áreas com tesouras dentadas ou com uma máquina. Desta forma, trazemos leveza ao cabelo e conseguimos que ele se eleve imediatamente. Pode ser usado tanto na raiz, nas pontas ou na área do franja.

Corte Messy desfiado

O termo “messy” se refere a desarrumado, então com esta técnica de desfiado se busca tirar o máximo potencial natural de um cabelo, ou seja, se você tem cabelo liso, vamos desfiar em diferentes partes do cabelo, desde o topo até a parte de baixo com o objetivo de conseguir uma aparência despojada.

O amor é a única coisa que multiplica quando se divide.

Corte em camadas desfiadas

A técnica de corte em camadas proporciona o máximo de volume e corpo ao seu cabelo, em geral. Esta técnica é uma nova versão do clássico shaggy, no qual a franja e a camada superior do cabelo são cortadas mais curtas.

O corte renovado é muito mais volumoso, descontraído e esportivo. A chave continua sendo o escalonamento, que é combinado com uma franja longa e ondas suaves.

Corte Wob desfiado

O Wob não é mais do que um penteado que aplica ondas e cachos oitentistas à clássica franja Bob. Ideal para cabelos finos, se torna o corte perfeito para dar mais volume ao nosso cabelo.