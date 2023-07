As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (1), segundo o tarot

A segunda-feira já foi embora e agora é hora de ficar por dentro que vem por aí para alguns signos do zodíaco. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens das cartas do tarot para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Alguém do passado pode reaparecer em sua vida, mas não se deixe enganar! Existem coisas que sim ou sim precisam ficar para trás, não se esqueça disso, e siga avançando com sua jornada.

Além disso, as cartas reforçam que você está doido por uma pessoa e embora não haja problema em abrir sua vida sentimental, é preciso ir com calma.

Capricórnio

Capricórnio, se há algo que sente que não agiu da melhor forma em sua vida, saiba que sempre é o momento exato para se arrepender e dar um passo para trás. Não deixe que o passado aprisione sua jornada.

Agora, caso se sinta livre de qualquer situação negativa, siga avançando em sua vida.

Aquário

As mudanças chegam na vida de Aquário, tanto na vida pessoal quanto na profissional, e embora algumas delas não te agradem, é preciso ter paciência e saber tirar o lado positivo de algumas situações.

Sobre a vida amorosa, você sabe que nem tudo sempre é amor e festa e seguindo através deste caminho que as coisas vão avançar em seu relacionamento.

Peixes

Há um projeto no qual não consegue avançar e isso porque não sabe o que realmente está faltando. Não se preocupe, apenas tenha calma, pois com o tempo você conseguirá avançar.

Além disso, as cartas reforçam que não deve sair contando seus planos para todos, pois nem todo mundo quer o seu bem.

Sobre o campo amoroso, saiba que esta pessoa especial pode estar mais próxima do que imagina, mas é preciso saber o que realmente quer.

