As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (1), segundo o tarot

A segunda-feira já foi embora e agora é hora de ficar por dentro que vem por aí para alguns signos do zodíaco. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens das cartas do tarot para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Embora em alguns momentos seja inevitável termos sentimentos ruins, esta é uma semana em que se deve fazer ao máximo para afastá-los. Os dias serão positivos para iniciar novos projetos, portanto, se doe ao máximo, mas sem esquecer de garantir o tempo ideal para relaxar.

Virgem

O universo ressalta que a pessoa de Virgem pode começar a semana meio down, mas não se preocupe que com o passar dos dias e toda a sua sabedoria isso vai mudar.

Por fim, um conselho importante das cartas é: observe bem as situações e verá que nem todas têm a proporção que você tem dado.

Libra

Para a pessoa de Libra, as cartas deixam um conselho importante: além de cuidar da sua saúde física, aproveite os próximos dias para se dedicar à saúde mental.

Além disso, você deve ficar atento pois podem tentar te manipular ou enganar. Se tiver que mostrar as garras, faça!

Escorpião

Embora não seja uma regra exata, há coisas que precisam sim ou sim ficar no passado e esta semana trará um exemplo disso, com uma pessoa que deve reaparecer e tentar te desestabilizar.

Por sua vez, tente organizar sua semana e se abra com pessoas de confiança.

