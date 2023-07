Os signos com a maior fertilidade em agosto de 2023

Agosto de 2023 está quase chegando e alguns signos do zodíaco estarão com a fertilidade em alta durante esse mês.

Confira quais são:

Áries

Especialmente após a primeira metade do mês de agosto, a energia de fertilidade e desejo aumenta na vida do ariano. É possível que a chama de relacionamentos fique mais forte e intimidade se torne mais presente. A vida amorosa ficará mais agitada para quem está ou não em um relacionamento. Oportunidade inesperadas surgem.

Gêmeos

Quando o mês de agosto vai chegando ao fim, o geminiano lida com uma vida amorosa movimentada e intensa. No entanto, é preciso ter cuidado para não tomar atitudes precipitadas ou ações com consequências que não são favoráveis. A fertilidade aumenta e não é uma boa hora para triângulos amorosos.

Capricórnio

A chance de precisar rever orçamentos e a forma que leva a sua vida por conta de novas despesas pode acontecer com a chegada de uma gravidez. A fertilidade está em alta e a realidade tende a passar por mudanças importantes, seja para os capricornianos solteiros ou comprometidos.

