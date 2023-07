NASA mostrou como vai coletar fragmentos do asteroide Bennu: este é o passo a passo

Em 24 de setembro deste ano, está programada a chegada de fragmentos do asteroide Bennu no deserto de Utah, Estados Unidos. A NASA realizou um ensaio em meados de julho com a equipe da missão OSIRIS-Rex para determinar como serão coletados.

A agência espacial define isso como "o ensaio mais realista até o momento", pois ocorreu no campo de testes e treinamento do Departamento de Defesa do Utah.

Serão coletadas amostras do asteroide Bennu Imagens da NASA

Também foi realizado treinamento de helicóptero para os membros da equipe OSIRIS-REx, que voarão para recuperar a cápsula de amostra do seu local de aterrissagem, em uma elipse de 58 por 14 quilômetros no campo de tiro militar.

A importância da missão OSIRIS-REx da NASA

A missão OSIRIS-REx da NASA é a primeira norte-americana que coletará uma amostra de um asteroide, neste caso o Bennu.

A OSIRIS-REx foi lançada em 8 de setembro de 2016 em direção a Bennu, um asteroide próximo à Terra, com cerca de 500 metros de diâmetro. Em 2020, a sonda espacial coletou amostras de poeira do asteroide com um braço robótico, sendo mais que 60 gramas.

Seu retorno, como dissemos, acontecerá no próximo dia 24 de setembro.

O material prístino de Bennu, rochas e poeira coletados da superfície do asteroide, oferecerá a gerações de cientistas uma janela para a época em que o Sol e os planetas estavam se formando, há cerca de 4,5 bilhões de anos, indica a NASA.

A agência espacial mostrou, em fotografias, passo a passo do teste de coleta de amostras de Bennu.

Dessa forma que serão coletadas as amostras do asteroide Bennu.

A primeira pessoa a se aproximar da cápsula, uma vez que caia no deserto, será um militar, que procurará artefatos explosivos não detonados.

Em seguida, os membros da equipe embalam a cápsula para o seu voo de helicóptero, usando uma rede: o meio de transporte levará a amostra de Bennu para uma sala limpa no campo de testes e treinamento do Departamento de Defesa no Utah.

Uma vez que as amostras de Bennu chegarem ao local, os cientistas da NASA começarão a avaliação.

É outro momento importante na ciência que acontecerá em 24 de setembro. Conheceremos em detalhes Bennu, através de seus fragmentos.