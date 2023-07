Estudos indicam: extinção em massa que ocorreu há 260 milhões de anos teria comportamentos semelhantes aos atuais

Compreender o passado do nosso planeta é uma ferramenta para saber o que acontecerá no futuro. A Terra registrou várias extinções em massa ao longo de seus 4.500 milhões de anos de vida e a de um meteoro acabando com os dinossauros é a que menos deveria nos preocupar.

O registro de um asteroide impactando o planeta ocorreu há 66 milhões de anos. Estudos científicos vão ainda mais longe e descobrem que há 260 milhões de anos outra extinção em massa ocorreu, que poderia ter comportamentos semelhantes aos que ocorrem no nosso mundo hoje em dia.

As mudanças climáticas seriam o motivo daquela extinção pré-histórica, segundo um estudo realizado por cientistas da Universidade de Geociências da China, colegas do mesmo país, Estados Unidos e Reino Unido, segundo relatou o Ars Technica.

Lideradas pelo cientista Huyue Song, as equipes de pesquisa estudaram rochas da era Pérmica Média, em um lugar chamado Penglaitan, a cerca de 500 quilômetros a oeste de Hong Kong.

Os especialistas descobriram que houve dois picos distintos de extinção desse período, um há cerca de 262 milhões de anos e outro há cerca de 260 milhões de anos.

Durante a pesquisa, os profissionais analisaram detalhadamente isótopos de urânio, juntamente com isótopos de carbono e oxigênio, em rochas de Penglaitan. "Quando a água do mar tem oxigênio limitado, os micróbios do fundo do mar obtêm elétrons para o seu metabolismo de outros elementos, incluindo o urânio", destacou o site mencionado.

Durante o pior evento de extinção em massa na história da Terra, vastos pântanos sofreram um aumento de incêndios florestais, convertendo os maiores sumidouros de carbono do mundo em fontes de carbono. VICTOR O. LESHYK (Sebastian Carrasco/Europa Press)

A informação registrada nas rochas fala de um mudança climática impressionante que surpreendeu as espécies daquela época. Um dos elementos sobre os quais os especialistas se concentram é que eles encontraram provas de que houve atividade vulcânica maciça no mundo.

Isso começou a causar um desequilíbrio no clima, resultando em desmatamento das florestas e plantas e resfriamentos inesperados da Terra.

A raça atual do nosso planeta enfrenta uma situação semelhante com mudanças climáticas que, ano após ano, quebram recordes de poluição e elevação das médias de temperatura. A diferença é que isso ocorre pela mão do próprio ser humano nos ecossistemas naturais, enquanto que há 260 milhões de anos foi uma eventualidade do próprio planeta.