Estação Espacial Internacional perde contato com a Terra pela primeira vez em quase 25 anos

Momentos de intenso nervosismo e pânico foram vividos pela Agência Espacial da NASA e a tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS) após a perda total das comunicações com a Terra pela primeira vez em 24 anos.

Os dias da ISS estão relativamente contados e há muito tempo que se fala sobre os planos que serão executados quando chegar o momento de aposentar estas instalações que flutuam lá em cima sobre o nosso planeta.

Mas a verdade é que, mesmo nos seus piores momentos, em termos de tensões diplomáticas e problemas orçamentais, a ISS nunca perdeu comunicação com a equipe na Terra que monitora suas atividades e cuida de longe de sua tripulação. Até agora.

Tudo o que é usado, um dia terminará e a Estação Espacial Internacional será inevitavelmente destruída no futuro próximo, entre 2030 ou 2031.

Pelo menos é assim que está detalhado no recente plano da NASA, onde eles investiriam US $ 1.000 milhões para remover as instalações da órbita da maneira mais segura para todos.

A razão desta morte anunciada é simples: o fim de sua vida útil, após sua colocação em órbita em 1998. E ainda agora isso aconteceu pela primeira vez.

Por que a Estação Espacial Internacional (ISS) perdeu comunicação com a Terra?

De acordo com um relatório do jornal britânico The Guardian, uma falha elétrica no Centro Espacial Johnson da NASA em Houston foi o que causou a perda total de comunicação com a Estação Espacial Internacional (ISS) nesta terça-feira, 25 de julho.

O incidente de absoluto silêncio teria ocorrido durante um período de 20 minutos, que deve ter se sentido como uma eternidade absoluta lá em cima.

No final, a agência espacial teve que usar os sistemas de comunicação russos para contatar os astronautas e lhes contar o que aconteceu.

Estação Espacial Internacional NASA (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Parece uma solução simples à primeira vista, mas envolveria sérios problemas se a ISS continuar perdendo países aliados como tem acontecido.

“Não foi um problema a bordo. Isso foi puramente um problema de terra. Em nenhum momento a tripulação ou o veículo estiveram em perigo.

Entenderemos melhor o que aconteceu e, em seguida, tiraremos as lições aprendidas e seguiremos em frente.”

É o que o diretor do programa da ISS, Joel Montalbano, declarou para o jornal e, de certa forma, ele tem razão. O problema foi aqui, não lá em cima.

Mas, ainda assim, esse cenário destaca os problemas que envolvem a situação em que a comunicação direta entre Houston e a estação foi restaurada somente 90 minutos depois, usando sistemas de backup.