Cortes em camadas para cabelos médios : 6 estilos que mais favorecem as mulheres de 30, 40 e 50 anos

Um dos estilos de corte de cabelo que sempre é tendência e que é um dos mais solicitados nos cabeleireiros são os cortes de cabelo de meia-lua em camadas. Isso devido ao fato de serem estilos muito versáteis e muito favorecedores, especialmente para mulheres de 30, 40 e 50 anos.

Assim, vamos mostrar para você 6 cortes de cabelo deste estilo que estão mais em tendência em 2023, de acordo com o portal Woman.

Cortes em camadas para cabelos médios

Corte do Lobo

Este é um corte de cabelo em camadas que fornece muito volume na área superior, especialmente graças ao seu franjeado, sendo um estilo moderno e ousado.

Long Bob Boho

Esse tipo de corte bob se caracteriza por ser um estilo leve e com um franja bastante longa, que procura parecer desconectada do resto do cabelo, dando um ar jovem.

Bob desfiado

Uma versão do corte Bob, que se caracteriza por ser uma variante mais despojada e ousada, graças a suas pontas irregulares e desiguais, que trazem modernidade.

Cabelo médio em camadas com franja

Um corte de cabelo leve e atrevido, que sempre dá uma imagem de um visual mais moderno e ousado.

Bob Assimétrico

Este corte de cabelo se caracteriza por ter camadas mais curtas na parte de trás e alongadas na parte frontal, proporcionando um visual moderno e estilizando o rosto.

Estilo Rachel

O emblemático corte de cabelo inspirado no personagem de Jennifer Aniston em Friends já é um verdadeiro clássico e sempre é tendência, pois realça os traços do rosto.