As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (31), segundo o tarot

O último dia do mês do julho finalmente chegou e nada melhor do que ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Os próximos dias exigirão que tenha muita paciência no campo profissional, pois vão chover críticas com respeito ao seu trabalho. Respire fundo, pois não será algo eterno. Aproveite este período para resolver conflitos que ficaram pendentes.

Quando falamos sobre a vida amorosa, embora você esteja tentado, este não é o período ideal para tentar solucionar diferenças com seu companheiro.

Capricórnio

É hora de tomar decisões importantes, mesmo que elas pareçam difíceis e que até mesmo rendam algumas caras feias para você. Tal atitude é necessária para que possa avançar em sua vida. Respire fundo, pense bem e use de sua intuição para descobrir o melhor caminho a seguir.

Sobre o campo sentimental, se você sente que já se abriu com seu companheiro, apontou as oportunidades e mesmo assim não teve retorno, então talvez seja hora de considerar colocar um ponto final nesse relacionamento.

Aquário

Uma semana de prosperidade se aproxima da vida da pessoa de Aquário, mas tome cuidado em como aceita e demonstra os êxitos para que não seja encarado como uma pessoa egocêntrica. Além disso, é possível que surja um dinheiro para que invista em um negócio, capital este que deve ser utilizado com sabedoria.

Sobre o amor, os últimos tempos não foram fáceis para a vida em casal, mas tudo começa a melhorar a partir de agora. Aproveite este momento.

Peixes

Dinheiro é sumamente importante, mas não deve tirar a sua paz, principalmente esta semana em que deve tomar cuidado para não entrar em conflitos desnecessários. Além disso, se atente às fofocas, pois elas podem gerar ainda mais caos.

Por fim, sobre o campo sentimental, as cartas deixam o conselho para que tome cuidado com o ciúmes e passe a aproveitar mais os bons momentos com seu companheiro.

