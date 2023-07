5 perfumes nacionais que mostram que você é UMA MULHER CONFIANTE e de SUCESSO

Uma fragrância confortável, mas chamativa, por exemplo, pode te trazer bons frutos nos ambientes corporativos e em reuniões de negócios.

Além disso, utilizar um aroma agradável unido de uma roupa elegante pode demonstrar que você se importa em de destacar e busca ser uma mulher de sucesso!

Se você deseja conhecer perfumes que se encaixam nesse estilo, confira as fragrâncias nacionais a seguir.

Elysée Succès - O Boticário (2021)

As notas de topo são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli, Cedro, Musgo e Almíscar.

Luna Absoluta - Natura (2020)

No topo leva notas de Framboesa, Romã, Pera e Bergamota, seguidas por notas de coração em Orquídea, Rosa, Jasmim Egípcio, Jasmim e Folha de Violeta e no fundo possui Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro.

Floratta Fleur d’ Éclipse - O Boticário (2022)

Pimenta Rosa, Lichia, Pera, Creme e Bergamota são as notas que abrem a fragrância. Rosa Turca, Magnólia, Osmanthus e Ylang Ylang estão no meio do perfume e Almíscar, Patchouli, Vetiver e Âmbar finalizam este perfume.

La Victorie Intense - Eudora (2021)

Todas as notas que compõem esse perfume são Pimenta Rosa, Pera, Mandarina, Bergamota e Toranja; Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura; Baunilha, Marshmellow, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol™.

Lily Lumière - O Boticário (2022)

As notas de topo são Néroli, Bergamota, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Osmanthus e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli, Âmbar, Pralinê e Sândalo.

