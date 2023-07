Reina Letizia deixou todos boquiabertos ao exibir seus braços tonificados em um elegante vestido Carolina Herrera

A rainha Letizia continua marcando tendência, como faz todos os dias. Mas desta vez ela brilhou mais do que nunca e surpreendeu a todos, pois usou um elegante vestido da Carolina Herrera, que destacaram seus braços tonificados.

A rainha Letizia encantou com o vestido da Carolina Herrera

A rainha Letizia, juntamente com o rei Felipe, compareceu à inauguração da Galeria das Coleções Reais no Palácio Real de Madrid.

Lá, ela impressionou a todos com um dos seus looks mais sofisticados e elegantes: ela apareceu com um vestido Carolina Herrera em preto e branco, com decote coração, estampado floral e saia midi estilo campana que realçava sua cintura.

Além disso, complete o seu visual com sapatos e bolsa combinando, aumentando a elegância do seu visual.

Verifique as imagens de Letícia com o seu sofisticado vestido: