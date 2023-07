Moda: 3 formas de como estilizar usando colete de tricô neste inverno

Os coletes de malha deixam qualquer look com um toque elegante, além de ser super quentinho para os dias gelados do inverno. São diversas versões que você pode escolher, desde as peças oversized, as coloridas, com gola alta ou gola baixa - basta saber estilizá-las. Se você ainda acha os coletes de lã com cara de avô e avó, apague isto da mente e dê uma chance para a peça.

Longe dos estilos que você costumava ver nos 90, os coletes de lã que estão em alta neste ano podem modernizar inclusive o seu look básico de calça jeans e camisa. Dá para usá-los por cima de maxi vestidos, camisas ou mesmo sozinhos nos dias mais quentes.

3 dicas de como estilizar usando colete de lã neste inverno

Look para sair a noite

Você realmente achava que não dá para fazer um look noturno com um colete de lã? Esqueça. Vista por cima de uma camisa branca oversized que fique como um vestido, adicione uma bota over the knee e acessórios e voilà: está pronta para um passeio noturno!

Colete para dar vida ao look

Se você equer usar a sua calça jeans com uma camiseta branca e dar um pouco mais de vida ao look sem esforço, opte por um colete colorido por cima da camiseta, assim, além de ficar mais protegida do frio, adicionará cor ao seu visual básico.

Calça de couro é sempre uma boa pedida

Um colete oversized com uma blusa de gola alta e calça de couro e você está pronta para qualquer evento. Seja ele noturno ou diurno, o acessório e o sapato que você vai escolher é quem vai mandar. Aposte em uma bota de salto em um evento a noite e tênis para um look mais casual.

