Mantendo tabu, Brasil perde para a França no segundo confronto da Copa do Mundo Feminina

Mantendo tabu, Brasil perde para a França no segundo confronto da Copa do Mundo Imagem: reprodução Instagram (@selecaofemininadefutebol)

Mantendo o tabu de 12 jogos sem conseguir vencer a seleção francesa feminina, o Brasil perdeu por 2x1 neste sábado (29), em confronto válido pela segunda rodada das fases classificatórias da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Em confrontos diretos entre duas equipes, foram 12 jogos durante toda a história, com sete vitórias da França e cinco empates.

Gols de cabeça decretaram derrota

O Brasil buscou o empate no segundo tempo, após a França abrir o placar em gol de cabeça, mostrando superioridade durante todo o primeiro tempo. O gol brasileiro foi marcado por Debinha.

Contudo, em mais um tento no segundo tempo também de cabeça, após o Brasil mostrar melhoria, a seleção francesa conseguiu o segundo gol no final da partida, saindo com a vitória.

Agora, a França assumiu a liderança do grupo F com quatro pontos, enquanto o Brasil aparece em segundo, com três, somados na vitória do primeiro jogo contra o Panamá.

Assista aos melhores momentos da partida:

Não deu pro Brasil... 🥺 A nossa Seleção sofreu com as bolas aéreas e foi derrotada por 2 a 1! MAS A COPA AINDA TÁ SÓ COMEÇANDO! 🇧🇷



Veja os melhores momentos! #emBRAza #CopaNaCazéTV #CopaFeminina #SeleçãoBrasileira #FIFAWWC



🎙️ @LFFreitas pic.twitter.com/fd14UMtsEj — CazéTV (@CazeTVOficial) July 29, 2023

O Brasil volta a jogar na próxima quarta-feira (2), às 7h (horário de Brasília), contra Jamaica, no último jogo da primeira fase, enquanto a França enfrenta o Panamá.

