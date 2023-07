A energia que cada signo recebe para iniciar agosto de 2023

Agosto de 2023 está chegando e cada signo deve saber como lidar com a energia que irá receber para iniciar essa nova fase.

Confira a seguir:

Áries

Você pode se sentir socialmente sobrecarregado no início do mês e deve descansar para recuperar as energias, continuando assim a conhecer pessoas interessantes.

Touro

A realização profissional o surpreenderá e pode ser algo maior do que o esperado!

Gêmeos

Você pode sentir a energia de expansão e uma aventura ou viagem importante surgirá.

Câncer

Será uma fase de recuperação da vida financeira e finalização de ciclos importantes para dar lugar ao novo.

Leão

Momento de decisões sobre o futuro e parcerias que marcam novos rumos nos negócios ou projetos de vida.

Virgem

Chegou a hora e a oportunidade de colocar algo em prática. Sua coragem e iniciativa são potentes.

Libra

O amor ficará em primeiro lugar em sua vida e os novos dias prometem realizações importantes e possivelmente muita novidade boa.

Escorpião

Dramas e emoções na vida pessoal influenciam as energias e acontecimentos do começo do mês.

Sagitário

Etapa para avaliar os objetivos da vida e carreira atuais, estando pronto para lidar com mudanças e imprevistos.

Capricórnio

Mudanças chegam em sua vida financeira e é hora de não desanimar e encontrar as oportunidades importantes diante de qualquer imprevisto.

Aquário

Mudanças na vida emocional e uma maior sensibilidade estão presentes, o que pede uma maior cautela para não entrar em conflitos com quem ama.

Peixes

A necessidade de se resguardar estará presente para que você possa se restaurar espiritual e emocionalmente, exercendo um verdadeiro autocuidado.

