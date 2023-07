3 perfumes masculinos BOMBÁSTICOS e que atraem olhares femininos

Utilizar um bom perfume pode te trazer muitas coisas boas. No ambiente de trabalho, por exemplo, uma fragrância agradável pode te deixar mais confiante e apto para realizar boas tarefas. Já na hora da conquista, um aroma que chame a atenção e renda elogios pode ser essencial para fazer com que você se dê bem durante a noite.

Mas se você é do tipo de pessoa que não entende muito do mundo dos perfumes, a lista a seguir pode te ajudar.

De acordo com o youtuber ‘Matt Fragrance’, esses 3 perfumes masculinos são ideais para atrair os olhares femininos. Confira!

Provoking - Fluy

A fragrância com melhor custo-benefício da lista. Por ser um perfume novo e autoral, pode te deixar com um aroma exclusivo, chamando a atenção em qualquer ambiente. Traz um aroma refrescante e elegante.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos O Boticário com bom custo-benefício e que lembram importados

Suas notas de saída são Bergamota Lavanda, Pimenta, Limão, Sálvia e Cardamomo, enquanto que no corpo traz Íris, Jasmim, Néroli, Fava Tonka e Baunilha e finaliza com fundo em Mirra, Cedro, Patchouli, Vetiver, Sândalo, Âmbar e Musk.

Le Male Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Ideal para homens que gostam de perfumes adocicados, Le Male Le Parfum possui um aroma achicletado e por vezes, enjoativo no início. Deve ser utilizado em noites mais frias.

A nota de topo é Cardamomo. As notas de coração são Lavanda e Íris e as notas de fundo são Baunilha, Notas Orientais e Notas Amadeiradas.

Stronger With You Absolutely - Emporio Armani

Em quesito qualidade, esse é o perfume mais indicado, contudo, mais difícil de ser encontrado. Também adocicado, possui uma nota de rum em destaque.

As notas de topo são Rum, Elemi e Bergamota. As notas de coração são Lavanda e Davana e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Castanha, Cedro e Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 4 perfumes baratos e que podem ser comprados de olhos fechados

⋅ 5 perfumes femininos nacionais que FIXAM POR HORAS

⋅ 4 perfumes de O Boticário com cheiro de ‘milionária’