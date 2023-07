Veja quanto os colecionadores pagam por essa moeda de 50 centavos

Quem anda com moedas nos bolsos por vezes acaba esquecendo que ela está ali. Contudo, elas sempre ‘reaparecem’ em momentos preciosos, seja para comprar alguma guloseima no transporte público ou para ajudar alguém.

Mas o que você faria se soubesse que essa moeda vale muito mais dinheiro do que você imagina, precisamente mais de R$ 5 mil?

É o que o colecionador e especialista em moedas, ‘RNF Coleções’ explica sobre esta moeda de 50 centavos que possui um valor alto devido à raridade.

Segundo o especialista, o item é considerado um dos mais valiosos deste valor pois é considerada uma bifacial, ou seja, traz os dois lados iguais.

Neste caso, a moeda não traz seu valor monetário, mostrando dois anversos, ou seja, a figura do Barão do Rio Branco.

No catálogo brasileiro de moedas raras uma bifacial que traz os dois lados o valor de 50 centavos vale R$ 4 mil.

Já a apresentada no vídeo, que você confere a seguir, possui um certificado de autenticidade, sendo leiloada em 2021 por R$ 5.100.

Veja mais detalhes:

3 moedas de 50 centavos que JUNTAS podem valer R$ 12 MIL! Será que você tem alguma?

A arte de colecionar moedas é para poucos. Isso acontece pois, quem começa com o hobby geralmente tem um objetivo específico de alcançar certa quantia ou ainda não se apega tanto assim aos itens que vão para o cofrinho.

Contudo, se você está iniciando agora nesse meio é preciso ficar bem atento pois, devido à raridade, algumas moedas podem valer muito mais do que aparentam.

É o caso dos três itens que você confere a seguir que, de acordo com o TikTok especializado no assunto, ‘RNF Coleções’, juntas podem chegar em até R$ 12 mil no mercado de colecionadores.

