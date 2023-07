Relacionamento: 8 segredos de amor-próprio para uma vida longa e saudável

Antes de estabelecer um relacionamento com o mundo externo, é importante sabermos como lidar com nossa própria mente. Diversas pessoas são obrigadas a lidar com a pressão de envolver-se com família, trabalho, amigos, colegas da faculdade e outros ciclos, havendo a necessidade de socialização experimental.

No entanto, algumas acabam se perdendo no meio desse processo e se retiram do primeiro lugar de suas próprias vidas. Isso acaba afetando seu processo de amor-próprio e dificultando ainda mais a relação com o mundo externo.

Ainda que seja importante doar-se aos que estão à sua volta, jamais deve esquecer-se de si mesmo. Aprendendo a estabelecer o amor-próprio, sua socialização será ainda mais fácil, tranquila e evitará dores de cabeça.

O autoconhecimento e rotinas de autocuidado acabam colaborando para o amor-próprio. Desta forma, é notável uma progressão na longevidade.

Leia mais:

8 segredos de amor-próprio para uma vida longa e saudável

Embora existam diversos conselhos sobre como ter uma vida duradoura e saudável, como comer bem, dormir em uma quantidade de tempo favorável, ser adepto a exercícios físicos, entre outros procedimentos, não se trata apenas de cuidar do físico.

A fim de extrair dicas direto da fonte, a escritora e médica, Chris Gilbert, recentemente entrevistou Colette Maze, uma pianista francesa de 109 anos, para descobrir os seus segredos de uma vida longa. Com base nas suas respostas ao Psychology Today, separamos as oito dicas de ouro.

Abaixo você confere as segredos para agregar em seu processo de longevidade: