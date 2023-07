O perfume ideal da marca ‘O Boticário’ para o Dia dos Pais

O ‘Dia dos Pais’, que é celebrado no próximo dia 13 de agosto, domingo, é uma das datas mais importantes do ano.

Com esse momento especial cada vez mais perto, provavelmente você já está pensando nos preparativos, como o local em que vocês irão almoçar ou o presente que mais combina com ele, não é mesmo?

E para fazer jus à frase ‘perfume nunca é demais’, que tal escolher uma fragrância nacional para presenteá-lo?

A seguir você confere os perfumes ideais para presentear seu pai.

Malbec Elegant

Lançado em 2023 em edição limitada, esse perfume é ideal para aquele pai que já tem certa idade, mas não perde o espírito da juventude. Elegant pertence a uma das linhas mais clássicas da marca, porém trazendo acordes atuais, sem perder o charme vintage.

As notas de topo são Mandarina, Junípero ou zimbro e Pimenta. As notas de coração são Gerânio, Notas Florais e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Akigalawood, Cedro e Âmbar Claro.

Zaad

Outro clássico da marca lançado em 2006, Zaad é indicado para os pais que amam utilizar perfumes refrescantes no dia-a-dia. Além disso, a fragrância é ideal para utilizar em ambientes como escritório, pois flerta com um estilo formal, porém de forma agradável.

Suas notas que estão no topo são Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero, acompanhas de um coração em Noz-moscada indonésia, Cravo, Cedro, Orquídea e Patchouli e finalizando com um fundo em Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

Liz

Liz é o presente perfeito para aquelas mulheres que fazem o papel de pai e mãe. A fragrância chegou em 2020 conquistando as mulheres, entrando na lista dos aromas queridinhos de O Boticário.

Laranja, Açafrão e Bergamota são as notas de topo, seguidas por Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara no coração e Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Sândalo, Patchouli e Fava Tonka no fundo.

Egeo Blue

Egeo Blue é considerada uma fragrância compartilhável, indicada para aqueles pais e mães mais jovens e que curtem um aroma fora do padrão.

As notas que compõem esse perfume são Gengibre, Limão, Bergamota, Pimenta Preta e Açafrão; Malte, Cardamomo e Gerânio e Baunilha, Cashmeran, Patchouli e Vetiver.

