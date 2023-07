Moda: usa apenas botas pretas? Confira 5 looks perfeitos para estilizar com elas

Ideias de looks com bota de cano alto. Pinterest

O guarda-roupa no inverno se resume a alguns itens essenciais, como a gola alta, cardigãs, blazers e um bom par de botas pretas. Nenhuma bota é tão confiável, simples e versátil quanto as clássicas botas pretas de cano baixo.

Existem algumas fórmulas de looks que fazem um encaixe simples. Então, se você está cansada das suas próprias combinações, seguem cinco looks com botas pretas a serem consideradas se você também ama esse sapato atemporal para você se inspirar ainda mais.

5 looks perfeitos para estilizar com botas pretas

Blazer + camiseta + calça de couro + botas

Não há nada mais clássico do que um blazer e botas de cano curto, então, para dar um up no visual, combine-os com calças de couro elegantes e uma camiseta básica. Se você está indo para uma base toda preta, um blazer estampado ajuda a quebrar o monocromático.

Alfaiataria + Botas

Embora as botas possam não ser a primeira coisa que vem à mente quando se usa um terno, a alfaiataria desleixada na verdade parece bastante avançada combinada com botas pretas. Tente dobrar a bainha da calça para um toque ainda mais moderno.

Jaqueta de couro + camiseta branca + jeans + botas

Este é o look que todas apostam em todos os anos. As peças de couro estão em alta nesta estação, e a maneira mais fácil de estilizar uma jaqueta de couro é com jeans azuis clássicos, uma camiseta branca e suas confiáveis botas pretas.

Calça Jeans t + Blazer de animal print + Botas

É impossível errar com essa combinação! Um blazer oversized, camiseta básica, jeans botas. E, se você optar por um blazer com estampa animal print, fica ainda mais estiloso. Sem dúvidas, uma combinação que sempre funciona.

Trench Coat + Vestido + Botas

Jogue um casaco sobre qualquer uma das suas roupas de inverno para uma vibração clássica, mas ainda moderna. Se quer ficar ainda mais estilosa, combine com um vestido que se ajusta ao corpo e botas pretas grossas para uma sensação de agora.

Leia também: