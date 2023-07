Joias da perfumaria! Estes são os 7 perfumes femininos nacionais de maior qualidade

A perfumaria nacional traz diversas fragrâncias de qualidades. Segundo o youtuber ‘Taiguara Almeida’, algumas delas podem ser consideradas ‘joias da perfumaria’. Confira a seguir 7 delas.

Make Me Fever Gold - Mahogany (2014)

As notas de topo são Lichia e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio e as notas de fundo são Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

Grace La Rose Sublime - Hinode (2017)

No topo traz notas de Framboesa, Bergamota e Lichia, seguidas por coração em Rosa de Grasse, Violeta e Magnólia e fundo de Caramelo, Âmbar e Patchouli.

Ilía Completa - Natura (2023)

As notas de topo são Pataqueira, Bergamota, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Paramela, Peônia, Rosa e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Cedro, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

La Victorie - Eudora (2018)

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Peônia e a nota de fundo é Baunilha.

Rare Flowers Solar Narcissus - Avon (2021)

Damasco, Pera e Bergamota são as notas de topo, seguidas por coração em Narciso amarelo, Tiaré do Tahiti e Jasmim Sambac e Afundo de Âmbar, Cedro e Madeira de Cashmere.

Elysée - O Boticário (2015)

No topo apresenta notas de Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Maçã e Gelado de Fruta. No coração possui as notas de Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e finaliza com fundo em Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Sabrina Sato - Jequiti (2022)

Os acordes que compõem esse perfume são Pimenta Rosa, Cravo-da-Índia e Tangerina; Flores Cremosas, Gerânio e Jasmim e Fava Tonka, Cashmeran, Iso E Super e Madeira de Âmbar.

