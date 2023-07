JLo desafia Carolina Herrera: veja o sexy biquíni com que a cantora recebeu seus 54 anos e provou que a idade é apenas um número

Jennifer López A cantora recebeu seus 54 com um sexy e moderno biquíni (@jlo/Instagram)

Jennifer López completou 54 anos no último dia 24 de julho e celebrou em sua casa com uma espetacular festa onde estiveram presentes seus familiares e amigos.

Recentemente, a famosa compartilhou fotos do que foi sua celebração e ela estava em cima de uma mesa dançando e cantando com um espetacular vestido prateado com brilhos.

Mas, como também havia uma piscina, a famosa também posou de biquíni, mostrando sua espetacular figura aos 54 anos recém-completados, comemorando a idade e provando que ela está melhor do que nunca.

Jennifer López mostrou em outra foto que recebeu seus 54 anos com um sexy e ousado biquíni em tom preto com detalhes brancos e azuis.

A peça com calcinha amarrada nas laterais e muito baixa, e sutiã triangular, permitiu que ela exibisse a silhueta tonificada que tem, e prova que a idade não define nem o seu estilo nem a sua sensualidade.

Ela deu um toque de elegância e sensualidade com um colar prateado, pulseiras e maxi brincos dourados, cabelo solto e chapéu preto, e também estava linda com a maquiagem.

“Uau, que corpo incrível!”, “OMG, não posso acreditar em como ela está bem aos 54!”, “Os anos não passam para ela!”, “Que linda mamãe JLo está, parece ter 20!”, “Esse corpo que ela tem é único, olha essa cintura tonificada!”, “Por favor, quero chegar aos 54 como JLo, haha!”, “Eu vendo isso e comendo uma pizza, perdi o apetite!”, “Você tem que nos dar o segredo desse corpo, por favor, não parece ter nem 24!” foram algumas das reações nas redes sociais.

Jennifer deixou claro que a idade não impede ninguém de parecer espetacular nem de usar roupas sexys e modernas, como Carolina Herrera afirma, e assim ela se revela contra os padrões e estereótipos parecendo linda.