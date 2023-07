Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 28 a 30 de julho de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 28 a 30 de julho de 2023:

Áries

Mostre ao mundo que você está aqui. Seu signo está preparado para ser grande em tudo que se propõe a fazer, mas você deve cuidar de sua própria arrogância e não cair em delírios de grandeza-

Dias mágicos virão para o seu signo em que você poderá trazer o melhor de você, ainda mais porque os astros estão a seu favor, você só precisa ser mais discreto com seus sucessos para não despertar a inveja daqueles ao seu redor.

É hora de amadurecer e começar a olhar para o seu futuro pessoal, começar uma família e decidir qual amor é o certo para passar a vida. Será um bom fim de semana para viajar.

Touro

Estimule mais o espiritual em sua vida e aprenda que as pessoas valem muito e são suas boas ações, não apenas seu dinheiro ou bens materiais.

Seu signo está em dias de abundância e estabilidade emocional, mas nunca deve confiar em quem acaba de entrar em sua vida para não atrair energias ruins. Você receberá um convite para fazer uma viagem e renovará suas energias.

No amor, procure esquecer aquela pessoa que não era para você. Está na hora do seu signo ter estabilidade emocional. Cuidado com problemas renais e infecções.

Gêmeos

Olhe par ao presente. Não busque mais a aceitação dos outros e o reconhecimento de tudo o que você faz para se sentir bem. Siga seu caminho.

Você passará um fim de semana sob muita pressão familiar, mas evite ficar com raiva. Mantenha a calma até sair da rotina. Você poderá praticar exercícios e ter uma boa alimentação, o que fará com que você se sinta melhor em termos de saúde.

Cuidado com o seu parceiro, ele está se distanciando, procure conversar sobre isso e se não houver mais amor, é melhor dar um tempo na relação. Faça agora o que você está pensando há tanto tempo.

Câncer

Reinvente-se para ter equilibro entre o corpo e o espírito. Hora de pôr em prática hábitos para ter uma melhor vida e alcançar a serenidade que a sua mente precisa.

Equilibre sua ambição; não se prenda apenas a ganhar dinheiro e dê importância à sua vida amorosa, principalmente aproveitando o que você tem de melhor, que sem dúvida são seus entes queridos.

Você viverá um final de semana com alguns contratempos, por isso se concentre 100% em tudo o que for fazer. Se aquele amor te deixou, não peça mais para voltar, encha-se de amor próprio.

Leão

Momento de liderança e de ser um exemplo na tomada de decisões, pois quem está ao seu redor sempre o vê como um professor e aprende com você. Serão dias para comemorar e passar os melhores momentos com seus entes queridos.

Convite para uma viagem e tudo sairá bem. Virão dias de estar com boas surpresas econômicas e dinheiro entrando.

Você receberá amor verdadeiro de alguém do signo de Terra que será muito compatível com você.

Virgem

Não sabote a própria felicidade tentando ser perfeito. Você enfrentará um grande problema e precisa trabalhar sua mentalidade e ser menos dramático; aceite o que vier e enfrente.

Convite para uma viagem que o ajudará a se sentir melhor, só evite os excessos. O amor finalmente entrará em sua vida para ficar e isso lhe dará a estabilidade de que você precisa.

Você deve cuidar de problemas nervosos e de estresse, tentar continuar se exercitando e dormir mais.

Libra

Tome a decisão certa e alcance o sucesso. O reconhecimento dos demais chegará na vida pessoal e amor.

Relacionamentos duradouros se formam. Você terá a solução para todos os problemas que surgirem em seu interior.

Fim de semana para movimentar energias e assumir desafios para seguir em frente, especialmente em um relacionamento.

Tenha cuidado com problemas de saúde, é importante se manter saudável. Um amor de deseja ter um relacionamento estável.

Escorpião

Sua mente será seu equilíbrio. Busque seu bem-estar, mas tenha cuidado com teimosia em algumas situações, pois isso o torna uma pessoa que se sabota.

Evita cair na ambição excessiva de poder e dinheiro, defina seus ideais para ter o sucesso que merece.

Não tema ser mais sentimental e procurar um parceiro que te faça sentir realizado. Chegou o momento de não se envolver apenas por desejo e aspectos superficiais.

Cuide da sua saúde e não caia nos excessos de álcool e festas para não ficar com ressaca moral.

Sagitário

Um amor muito apaixonado chega. Apenas saiba reconhecer quando está errado e evite criar problemas onde não há. Você deve ser humilde e aprender com o que foi bom e com o que desagradou também.

Você terá que mudar sua atitude para não arrumar um problema. Hora de cuidar mais da saúde. Te fazem uma proposta de mudança e tudo sairá bem.

Um amor do passado vai aparecer para se desculpar por ter ido embora sem te dar uma explicação. Reflita bem sobre isso.

Capricórnio

Recebimento do que merece e daquilo que lutou. Sempre em busca da vitória, seu signo dá o seu melhor para apoiar os outros e receberá os frutos da bondade.

Hora de buscar seres recíprocos para ter as melhores coisas da vida, como dinheiro e estabilidade emocional. Você é muito decisivo em suas ações, se for traído não voltará.

Uma viagem ou convivência que fará com que o relacionamento seja fortalecido. No amor você permanecerá estável com aquela pessoa que tanto ama.

Aquário

Você é o que deseja e melhorará ainda mais. Você recebe um convite para fazer uma viagem com seu parceiro na qual você terá os melhores momentos.

Procure se cuidar e dormir suas horas para ter equilíbrio mental. Um amigo o procura para pedir conselhos amorosos. Curta sua família neste final de semana.

Sem medo, você estará mais seguro de si e para tomar as decisões. Você está vivendo o momento de enfrentar fofocas e inveja das pessoas ao seu redor e poderá sair triunfante desses comentários ruins. Você terá um amor fugaz, mas apaixonado, por alguém de um signo de Fogo.

Peixes

Tome a decisão de ser forte e nutra sua autoestima para ser forte e para se manter no lugar que deseja estar. Não tenha medo de que o sucesso movimente as energias positivas a seu favor.

Chance para procurar um bom emprego e encontrar. Se o seu parceiro amoroso não sente mais nada por você, é hora de ser forte e colocar um ponto final. Momento de cortar relações tóxicas.

