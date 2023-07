Golpe à greve? Netflix mostra interesse em gerar conteúdo por meio da Inteligência Artificial

Hollywood está passando por uma das maiores greves dos últimos 60 anos de história. Atores, atrizes, roteiristas e escritores (SAG-AFTRA) exigem melhores salários e regulamentações imediatas sobre Inteligência Artificial.

Mecanismos de aprendizagem automática como o ChatGPT ou o Midjourney são capazes de gerar conteúdo sem a presença de uma pessoa, ou com uma equipe de trabalho reduzida. Isso poderia deixar sem emprego milhares de pessoas que vivem do talento artístico que desfrutamos em múltiplas produções de Hollywood.

Além disso, atores e atrizes também exigem que o uso de IA seja regulamentado, pois, através desses sistemas, seus rostos poderiam ser usados e, como não são realmente eles, os estúdios dizem que não querem pagar os mesmos direitos autorais.

No meio desta polêmica, a Netflix aumentou as ondas de protestos ao mostrar interesse em gerar conteúdo através da Inteligência Artificial para transmitir em seu serviço de streaming.

Foi revelado através de uma postagem de empregos que a Netflix está à procura de um gerente de produto de aprendizado automático. Dizem que eles estão dispostos a pagar até 900 mil dólares por ano, de acordo com a Slash Gear. Entre as funções deste trabalhador está a ajuda à IA para “criar conteúdo excelente”.

O gigante da transmissão depende em grande parte da tecnologia de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizagem de Máquina (ML), mas até agora se limitou a tarefas técnicas; não para o trabalho que de outra forma cairia no domínio criativo como de escritores, atores e designers gráficos. Mas à medida que a indústria se inclina para os frutos da IA, a Netflix também quer tirar proveito. A Netflix diz que usou IA gerativa para um de seus jogos móveis chamado “Scriptic: Crime Stories” para ajudar com a narração do jogo”, relatou o meio citado.

O salário oferecido ofende qualquer roteirista, pois supera em muito os trabalhadores sindicalizados de Hollywood.