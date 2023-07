Cortes de cabelo modernos para mulheres de 50 e 60 anos: 10 estilos que mais favorecem em 2023

À medida que o tempo passa, as características do cabelo variam, sofrendo modificações devido ao passar da idade, às mudanças hormonais e à perda de colágeno e elastina.

Então, quando uma mulher chega aos 60 ou mais, deve escolher um corte de cabelo adequado à sua idade e que favoreça o seu tipo de rosto.

Se você já estiver nessa idade, ajudamos você a escolher entre esses 10 cortes que são os melhores para você:

Corte Pixie

É o corte de cabelo curto por excelência e fica ótimo em pessoas com mais de 60 anos. É caracterizado por ser um corte de cabelo mais curto na parte de trás da cabeça e nas têmporas, e ligeiramente mais longo na parte superior da cabeça ou coroa.

Corte Bixie

Se trata de um corte muito feminino e que rejuvenesce. Funciona especialmente em rostos redondos. Se você achar o Pixie muito arriscado, você tem a opção do Bixie, uma mistura do anterior com o bob que está muito na moda em 2023.

Corte Microbob com franja

Com um comprimento que vai da orelha ao queixo, o Microbob é um corte ideal para mulheres de 60 anos, pois rejuvenesce. Normalmente é usado com um franja reta, o que permite melhor enquadrar o rosto e equilibrar os traços.

Corte Bob com franja

O bob capeado é perfeito para dar volume aos cabelos após os 60 anos. Além disso, sua estrutura consegue suavizar os traços do rosto.

Corte Wavy ou ondulado

O Wavy é um tipo de Bob em que as ondas têm todo o protagonismo, embora com um toque muito natural. Este corte dá um aspecto fresco e despreocupado ao cabelo, além de trazer muito volume.

Corte Bob degradê com franja lateral

Um dos cortes que mais favorecem as mulheres com 60 anos é o Bob degradê. Seu segredo está nas camadas, que lhe dão um aspecto jovem e com muito movimento aos cabelos, efeito que ainda é mais aumentado se você adicionar um franja lateral.

Corte Long Bob

O Long Bob é um corte clássico e com ele você sempre acertará se tiver 60 anos. Se trata de um cabelo curto normalmente com uma risca no meio. Para dar um pouco de movimento ao visual, você pode pentear com algumas ondas leves.

Corte Clavicut cacheado

Como o próprio nome indica, o Clavicut é um corte de cabelo em que o cabelo chega à altura da clavícula. É tendência neste 2023 e combina com todos os tipos de rostos, além de dar um aspecto jovem.

Corte médio com ondas

Tem um resultado muito rejuvenescedor e fica ótimo. As ondas servem para dar movimento ao visual.

Corte Shaggy ou desfiado

Se trata de um corte despojado, jovem, fácil de pentear e com muitas camadas que criam textura. Além disso, se destaca pelo seu volume e pode ser usado em cabelos lisos, ondulados ou cacheados.