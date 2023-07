Conheça a “Barbie Negra” que está causando sensação nas redes sociais com sua beleza impressionante

Uma modelo venezuelana está causando sensação nas redes sociais por seu carisma e beleza impressionantes. No Instagram ela se autodenomina a “Barbie Negra”, devido à sua descendência africana. Ela se veste de rosa e grava enquanto transita pela cidade de Caracas, usando roupas rosa, características da boneca da Mattel.

A “Barbie Negra” se chama Brenda Perlaza. Ela tem 22 anos e em sua conta do Instagram acumula 300 mil seguidores. Uma olhada em seu feed mostra o seu interessante conteúdo relacionado à Barbie.

Brenda faz este tipo de postagens e se veste com roupas e acessórios na cor rosa muito antes da publicação do filme Barbie, protagonizado por Margot Robbie. A bela venezuelana modela pelas ruas de seu país, assim como qualquer profissional nas passarelas mais exclusivas da Europa.

Ela tem o talento para brilhar a nível internacional, é só uma questão de tempo para que as grandes marcas internacionais a levem para trabalhar com elas. Em abril deste mesmo ano, ela comemorou seus 100 mil seguidores no Instagram. Três meses depois, triplicou a cifra, pois já alcançou os 300 mil.

“Não é tudo branco e preto, às vezes é... ROSA”, escreveu em uma postagem que fez em suas redes, onde tudo parece saído da Barbie. Brenda Perlaza é de uma região chamada Turmero, no estado Aragua, uma das áreas costeiras com o Mar do Caribe da Venezuela.