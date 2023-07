Bill Gates volta a advertir sobre o futuro incerto trazido pela inteligência artificial

Várias personalidades públicas tecnológicas, como Bill Gates, alertam para o acelerado e preocupante desenvolvimento da Inteligência Artificial que teria um impacto sério e negativo para toda a humanidade.

O magnata americano fundador da Microsoft, previu em uma de suas últimas aparições jornalísticas um futuro impactante e nefasto, destacando novamente publicamente sua grande preocupação com o desenvolvimento descontrolado das ferramentas desta tecnologia e seus possíveis efeitos.

Os riscos da Inteligência Artificial segundo Bill Gates. Imagem: Bill Gates/ referencial

Previsão Preocupante

O empresário de 67 anos expressou sua preocupação com as capacidades cognitivas e intelectuais que estão emergindo nos sistemas da informática. Seu medo é que essas tecnologias possam alterar o comportamento dos usuários e, eventualmente, substituir os mecanismos de busca tradicionais, como o histórico Google ou Amazon.

Bill Gates também explicou que Google e Amazon, duas das empresas mais valiosas e bem-sucedidas no mundo tecnológico atual, podem enfrentar dificuldades nos próximos anos devido à falta de inovação e ao seu foco em áreas específicas, o que limitaria a sua capacidade de se manter relevante: "Nunca mais será necessário visitar um site de busca, nunca mais será necessário recorrer a uma plataforma de produtividade, e também não será necessário visitar a Amazon".

As declarações de Bill Gates ecoaram, como sempre, no ambiente tecnológico e ampliaram o grande debate sobre as questões às quais ele se refere. Em seu discurso, ele chamou à reflexão, a explorar e se antecipar aos desafios éticos e regulatórios que essa poderosa tecnologia apresenta para o futuro.

Além do exposto, William Henry Gates III (nome verdadeiro) destacou que a próxima geração de ferramentas de Inteligência Artificial será capaz de compreender profundamente os hábitos e necessidades individuais dos usuários, portanto, ele alertou que isso poderia levar a uma mudança drástica na forma como as pessoas interagem atualmente com a internet.