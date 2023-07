As revelações das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, até o domingo (30) Foto ilustrativa - Unsplash - Manik Roy

Finalmente já estamos entrando no último fim de semana do mês de julho e devido a isso é importante ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo. Sendo assim, veja a seguir a mensagem para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Não subestime nada nem ninguém que está ao seu redor. Preste atenção e tenha certeza de cada decisão que deseja tomar, principalmente quando falamos do campo profissional. Pense no que realmente quer e se esforce para isso.

Sobre a vida amorosa, reflita como tem tratado esta pessoa, porque algumas atitudes e falas podem acabar a afastando.

Capricórnio

O problema que tem afetado a pessoa de Capricórnio está próximo de seu fim, o que te deixará muito mais tranquilo. Com relação ao trabalho, tome cuidado com o que faz ou fala para que isso não acabe te prejudicando.

Por sua vez, não podemos deixar de compartilhar um alerta para a sua vida amorosa: fique atento ao ciúmes, pois isso pode acabar com seu relacionamento.

Aquário

Esteja preparado, pois tempos positivos se aproximam e serão evidentes tanto em sua vida pessoal, quanto na profissional. E, embora a parte financeira dê uma aliviada, isso não significa que você pode sair gastando sem pensar.

Por fim, vale fazer o exercício de compreensão e entender que nem tudo pode ser do jeito que deseja.

Peixes

Deixe o medo de lado e enfrente os problemas familiares que têm te afetado e que somente você pode solucionar, mesmo pensando por vezes que não.

Lembre-se, por fim, que o passado ficou para trás! Foque no seu futuro e não deixe que esta página de sua vida volte a te dominar.

