As revelações das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, até o domingo (30) Foto ilustrativa (Pexels - Anete Lusina)

Finalmente já estamos entrando no último fim de semana do mês de julho e devido a isso é importante ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo. Sendo assim, veja a seguir a mensagem para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

O fim de semana de Leão será marcada por mudanças importantes e que definirão o seu futuro, portanto, lembre-se de toda a sua força, semelhante ao do animal de seu signo.

E, além de ressaltar toda a sua beleza interior, fique ligado, pois o amor deve brilhar em sua vida e a pessoa especial que tanto esperava pode chegar.

Virgem

É hora de tomar decisões importantes, pois somente assim é que você avançará em sua vida e vai conseguir destravar isso que vem te prejudicando há bastante tempo. Pense no que deseja para seu futuro e lute por isso.

Sobre o amor, baixe a guarda e pense na forma como está tratando esta pessoa para que não perca alguém especial.

Libra

É hora de ter calma e ser centrada em suas ideias, pois a verdade pode ter um tom ainda mais diferente do que você esperava. Além disso, embora algumas coisas não te pareçam justas, elas servirão para que possa refletir e descobrir para quais caminhos deve seguir, principalmente no campo profissional.

Sobre o amor, é melhor ficar atento, pois esta pessoa pode não ser a ideal, embora você custe a acreditar nisso.

Escorpião

Fique tranquilo, pois esta carta fala na verdade sobre o encerramento de um ciclo e tempos de mudança que vão fazer com que sua vida prospere. Junto a isso, a estabilidade financeira que tanto ansiava finalmente deve chegar.

Quando pensamos na vida amorosa da pessoa de Escorpião, é hora de dar um basta nesse relacionamento que não anda e abrir seu coração para que novos amores cheguem e você encontre alguém especial.

