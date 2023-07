As revelações das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, até o domingo (30) Foto ilustrativa - Unsplash - Jackie Hope

Finalmente já estamos entrando no último fim de semana do mês de julho e devido a isso é importante ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo. Sendo assim, veja a seguir a mensagem para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Os últimos dias da semana da pessoa de Áries serão marcados por uma evidente estabilidade financeira, o que não significa que pode sair gastando sem pensar, ok?

Com a sua carta representando a vitalidade e força, O Imperador indica que está na hora de tirar os planos do papel e fazê-los realmente acontecer. Sobre o campo amoroso, há alguém que faz você sentir borboletas e basta apenas que desfrute de tudo isso.

Touro

A carta da pessoa de Touro indica momentos de prosperidade, principalmente quando falamos sobre o quesito financeiro. Mas, é preciso ter sabedoria para que não saia gastando sem necessidade.

Quando falamos sobre a vida amorosa, o fim de semana pode ser marcado pela chegada de alguém novo e que vai mexer com você. Se atente somente para que o ciúmes não te domine e estrague algo especial.

Gêmeos

A carta de Gêmeos representa dias de felicidade e de plena harmonia em sua vida. Além disso, ressalta que agora você deve consolidar com esta pessoa especial o relacionamento que vem construindo há tempo. Se jogue!

Câncer

É hora de ter paciência, porque a carta do Carro para a pessoa de Câncer indica que se aproximam tempos de mudanças que acontecerão tanto na vida pessoal quanto na profissional.

Não deixe que o medo te domine e siga a sua intuição, pois na maioria das vezes ela estará correta.

Por fim, fique atento, pois alguém está interessado em você, basta observar os sinais.

