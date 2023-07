Turmalina Negra: descubra o significado e como essa pedra pode te ajudar diariamente

A Turmalina Negra é uma das pedras mais comumente utilizadas como amuleto de proteção. Considerada como a “pedra da autoconfiança”, suas propriedades vão além do campo energético e influenciam de forma positiva em diversos aspectos da vida.

Diferente de outros minerais, a Turmalina Negra tem propriedades cientificamente comprovadas, o que faz com que ela seja utilizada não somente como um amuleto, mas também em rotinas do dia a dia. Ela pode ser encontrada em alguns filtros de água, secadores de cabelo e produtos de uso cosmético.

Significado

A Turmalina Negra é uma pedra muito utilizada para proteção e é conhecida por sua capacidade de absorver e dissipar energias negativas. Um poderoso amuleto contra ataques energéticos, é utilizada para neutralizar e purificar os ambientes.

Alguns estudiosos defendem que essa pedra pode ser utilizada como um apoio terapêutico para tratamentos que buscam amenizar as energias negativas e intensificar as energias positivas de ambientes.

Por sua força, ela também poderá ser utilizada para amplificar o efeito de pedras e amuletos que ajudam em questões como prosperidade, saúde, abertura de caminhos e quebra de bloqueios.

Como usar?

Joias e amuletos compostos por cristais de Turmalina Negra são facilmente encontrados nos mais variados tamanhos e formatos. Desta forma, ela pode ser utilizada em forma de pingente ou em peça decorativa de ambientes.

Para usufruir dos efeitos positivos dessa pedra basta posicioná-la no ambiente que deseja purificar, preferencialmente perto da porta de entrada.

Ela também pode ser utilizada nos quartos para auxiliar na prevenção de pesadelos e problemas do sono.

Por ter a função de purificação, é uma pedra que não precisa de cuidados relacionados à eliminação das energias negativas, mas você pode acelerar este processo lavando sua turmalina em água corrente.

Para fortalecer as energias da sua pedra, é recomendado deixá-la exposta à luz solar por pelo menos 30 minutos diários. Antes do primeiro uso também é recomendado lavá-la em água corrente com ajuda de sal grosso.