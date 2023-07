Tarot de sexta-feira (28): as revelações das cartas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Foto ilustrativa - Pexels - cottonbro studio

Mais uma semana prestes a se encerrar e devido a isso é importante ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o futuro do seu signo. Então, sem mais delongas, veja a seguir a mensagem para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, nesta sexta-feira (28).

Áries

As cartas do tarot alertam que esta sexta-feira (28) será um excelente dia para tomar decisões importantes no campo profissional, Áries. Então, basta que confie em sua intuição para atingir o sucesso.

Além disso, é possível que receba uma proposta neste dia, mas, antes de tomar qualquer decisão, é preciso que avalie todas as possibilidades.

Touro

Muita atenção, Touro! A sexta-feira (28) deve ser marcada por alguns conflitos na vida amorosa e será preciso bastante paciência e diálogo para resolver qualquer diferença com seu parceiro.

Sobre o campo profissional, você deve aproveitar este novo dia para resolver algumas pendências.

+ Sua leitura pode ficar ainda mais interessante com:

Gêmeos

Você sentirá a sua criatividade em alta durante este novo dia, Gêmeos, e deve aproveitar este momento para tirar projetos do papel e se destacar entre os demais.

E, as boas notícias não param por aí! Há novidades chegando no campo familiar, fique atento.

Câncer

Sobre o campo profissional, assim como revelado para outros signos, Câncer pode se ver com alguns obstáculos nesta sexta-feira (28) e será preciso calma para poder ultrapassá-los.

Quando falamos sobre amor, é preciso dedicar mais tempo ao seu companheiro.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais conteúdos de nosso portal: