Relacionamento: esqueça seu ex de uma vez por todas com estes 4 passos (Reprodução/Netflix)

Términos de relacionamentos podem ser uma grande mágoa para diversas pessoas, dependendo do motivo, ocorrência e objetivos individuais postos à mesa. Independentemente de qual seja a razão, estar preso a um ciclo inexistente pode acabar colocando sua felicidade em xeque. Neste cenário, se faz necessário estabelecer a aceitação e deixar o passado para trás.

É importante ter em mente que o rompimento de uma relação não é fácil de ser superado da noite para o dia. Envolve uma série de sentimentos e vivências colecionadas no meio do caminho. No entanto, não podem ser alimentadas como sua única fonte de prazer e felicidade.

“Não importa a duração e a natureza do relacionamento, as separações são uma das experiências mais difíceis de lidar. Quer tenha sido você quem iniciou o processo ou foi seu parceiro pressionando pela separação, o fim de um relacionamento pode causar imensas dor psicológica”, explica o psicólogo e pós-doutor Mark Travers ao Psychology Today.

Leia mais:

Esqueça seu ex de uma vez por todas com estes 4 passos

As pessoas vêm e vão no ciclo da vida, independentemente de qual seja o laço estabelecido. Aceitar essa realidade pode ser difícil, mas ainda assim é saudável reconhecer como parte do processo.

Estar ciente dessa verdade e aceitá-la pode não resolver o problema por completo, mas acaba amenizando a dor com uma velocidade maior. Sendo assim, permite você seguir em frente com menores dificuldades.

Baseado na mesma fonte, abaixo você confere como sarar as feridas deixadas por um rompimento difícil de lidar.