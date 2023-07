Esses são os melhores perfumes masculinos da Natura

A Natura é uma das marcas de perfumes nacionais mais conhecidas e entre as inúmeras fragrâncias disponíveis no mercado, fica até difícil escolher entre as melhores.

Por isso, é comum consultar textos e vídeos de especialistas que trazem as fragrâncias ideais para cada tipo de ocasião ou as consideradas as mais cobiçadas.

Os 3 perfumes da Natura a seguir, por exemplo, são indicados pelo youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, como aqueles que possuem mais qualidade e são os mais elogiados.

Ficou curioso? Então confira a lista.

Natura K Max

Lançado em 2019, este perfume é a versão mais elegante da linha Kayak, uma das mais famosas entre os homens. Mesmo trazendo um aroma cítrico e leve, se mostra elegante e ideal para ocasiões especiais. Encaixa bem em qualquer hora do dia e estação e é indicado para um público mais maduro.

As notas de topo são Hortelã, Pimenta Preta, Cítricos, Notas Aquosas, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque. As notas de coração são Olíbano, Couro, Junípero ou zimbro, Lavanda, Violeta e Cardamomo e as notas de fundo são Xtreme Ambarino, Vetiver, Cedro, Patchouli, Breu-Branco, Almíscar, Cashmeran e Sândalo.

Natura Homem Re.Conecta

Outra linha famosa da empresa é a Homem. Re.Conecta é ideal para os homens que preferem perfumes amadeirados e curtem uma balada. Chama a atenção pela alta fixação e projeção.

Traz no topo notas de Café, Canela e Cardamomo, seguidas por notas de coração em Sândalo, Íris, Cedro e Vetiver e no fundo Cacau, Baunilha e Âmbar.

Natura Essencial Único

Considerado o melhor perfume de 2022 por diversos especialistas, chama a atenção pela qualidade, além de ótima performance.

Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo são as notas de topo, acompanhadas de Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia no coração e Âmbar, Ládano, Benjoim, Cumarina, Mirra, Baunilha, Opoponax e Almíscar no fundo.

