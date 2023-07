De Jennifer López a Victoria Beckham: os tipos de jeans que elas adoram

De Jennifer López a Victoria Beckham: os tipos de jeans que encantam as famosas (Foto: Pinterest)

Os jeans são as peças mais icónicas da moda e as celebridades são fiéis embaixadoras pela sua versatilidade e conforto.

Para muitas dessas famosas como Jennifer López, Katie Holmes ou Shakira, armários valiosos que custam milhões de dólares são indispensáveis, mas a simplicidade prevalece quando elas decidem usar jeans, não importa as regras de elegância impostas pela designer Carolina Herrera.

Existem muitos tipos de jeans e a tendência é usar vários deles, sempre considerando quais são os que melhor caem em você e os mais favorecedores para todos os tipos de corpos.

De acordo com a revista de moda BAZAAR, jeans pantalona ou wide leg estão de volta, os jeans largos e confortáveis para o verão, os jeans mom que se ajustam na cintura e são mais largos nos quadris e nas pernas, e os skinny ou justos.

Algumas celebridades têm seus favoritos e aqui fazemos uma lista para que você mexa no seu guarda-roupa e tire aquele jeans que fará você parecer espetacular.

Victoria Beckham e os jeans com barras longas

São as calças ideais para estilizar as pernas e ganhar centímetros visualmente. A designer, empresária e cantora não os larga nem ao sol nem à sombra e sua aposta clara é a silhueta de pernas longas.

Katie Holmes com calças wide legs

Elas são confortáveis e frescas e ideais para o verão. A atriz as considera suas favoritos, as exibe nas ruas de Nova York e encanta a todos.

Transição de casa nova: faça isso para se sentir em casa rapidamente.

Shakira e as calças Skinny

Skinny é uma calça justa ao corpo e tem uma cintura média para realçar as curvas do corpo, como faz Shakira, que é uma fiel embaixadora deste tipo de calça, com jeans escuro.

Jennifer López com jeans rasgados

Os jeans rasgados dos anos 90 estão sempre presentes, então esta peça não é dispensada por Jennifer López por causa de sua comodidade e porque qualquer jeans que a Diva do Bronx use, sempre se verá espetacular devido ao seu corpo incrível.

Sarah Jessica Parker e jeans com a barra dobrada

A atriz costuma usar jeans com a barra dobrada, fazendo um contraste com o resto da cor da calça. Este design é perfeito para adicionar alguns centímetros de altura.

A vida é feita de momentos felizes e tristes. Aproveite o melhor de cada um.