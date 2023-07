Cheiro de banho tomado? Confira os perfumes femininos que trazem essa sensação

Ninguém resiste ao famoso ‘cheiro de banho tomado’, não é mesmo? Porém, como o próprio nome diz, esse aroma é muito específico e só pode ser obtido após uma ducha bem caprichada.. Ou não?

Pensando neste tipo de sensação, algumas marcas de perfume apostam em fragrâncias leves e refrescantes, que trazem um aroma confortável de pós-banho.

A seguir você confere algumas delas, indicadas pela Suzy Moura, do canal do Youtube ‘Perfumando-se’.

Compotas Corporais Acerola - L’Occitane Au Brésil

As notas de topo são Mandarina, Bergamota, Acerola, Manga e Pera. As notas de coração são Frutas Vermelhas, Almíscar, Sândalo e Baunilha e as notas de fundo são Damasco, Pêssego, Jasmim e Flor de Laranjeira.

Ma Chérie Jeans - O Boticário

As notas que aparecem no topo são Mandarina, Gengibre, Bergamota e Notas Verdes, no coração traz Lírio-do-Vale, Lavanda, Rosa, Gardênia e Jasmim e no fundo Almíscar, Baunilha, Sândalo e Cedro.

LEIA TAMBÉM: Estas são as as 5 melhores fragrâncias femininas nacionais da atualidade

English Lavender Contemporary Edition - Yardley London

As notas de topo são Sálvia Esclaréia e Bergamota. As notas de coraçã são Lavanda, Violeta, Camomila, Eucalipto, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Patchouli e Baunilha.

Pur Blanca Hope - Avon

As notas de topo são Flores e Frutas. A nota de coração é Mimosa e a nota de fundo é Almíscar.

Ekos Açaí - Natura

As notas presentes neste perfume são Açaí, Maçã, Framboesa, Goiaba, Pera, Limão, Damasco e Abacaxi; Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale, Frésia e Violeta e Sândalo, Almíscar, Amêndoa, Cumarina e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Dia dos avós: confira 5 perfumes clássicos e ideais para pessoas mais velhas

⋅ 6 perfumes contratipos masculinos que chamam atenção

⋅ 3 perfumes masculinos com BOM CUSTO-BENEFÍCIO e que lembram IMPORTADOS CAROS