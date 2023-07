3 perfumes masculinos com BOM CUSTO-BENEFÍCIO e que lembram IMPORTADOS CAROS Imagem: Pexels/Animesh Srivastava

Um dos tipos de perfumes mais buscados pelos homens é o sofisticado, que nas primeiras borrifadas é possível sentir que aquele aroma é de qualidade importada.

Porém, um dos problemas enfrentados pelo público masculino que gosta de fragrâncias importadas é o preço nada atrativo. Contudo, existe uma salvação para isso: os chamados perfumes inspirados ou contratipos.

Como o nome já explica, esse tipo de perfume costuma se inspirar em importados caros, com notas que lembram o aroma. Para além disso, existem outros que, mesmo não se declarando destas categorias, ainda lembram perfumes de outros países.

É o caso destes três perfumes que você confere a seguir que, segundo o youtuber Matt Fragrance, não são inspirados, mas trazem toda a qualidade de um importado. Confira!

Mustang Performance Eau de Toilette Masculino - Ford

Com um aroma que lembra Le Male, de Jean Paul Gaultier, este é um perfume aromático atalcado, que traz notas adocicadas e refrescantes na medida. Desta forma, se torna um perfume agradável, podendo ser utilizado tanto de dia como de noite.

Suas notas de topo são Lavanda, Menta e Cardamomo, seguido de Grama e Folhas Verdes no coração e no fundo Baunilha, Almíscar e Sândalo.

Silver Light - Linn Young

Um perfume mais difícil de ser encontrado, mas que apresenta muita qualidade com um baixo preço. Seu aroma é inspirado em A*Men, de Mugler e por ser mais quente, com uma nota de café que se destaca, deve ser utilizado durante a noite.

As notas de topo são Lavanda, Hortelã, Coentro e Bergamota. As notas de coração são Patchouli e Cedro Atlas e as notas de fundo são Café, Fava Tonka, Styrax e Almíscar.

Gryz Intense

Fugindo do padrão, este é um perfume floral masculino, com destaque para a nota de rosas. É cítrico na saída e se transforma com o tempo.

Notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Noz-moscada indonésia, Elemi e Bergamota. As notas de coração Rosa, Magnólia, Cravo-da-Índia e Linho e as notas de fundo Cashmeran, Sylkolide, Vetiver do Haiti, Sândalo e Âmbar.

