Tintura natural de gengibre e ginseng para cabelos grisalhos: como fazer e quais são seus benefícios

As colorações químicas não são o único caminho para combater as mechas cinzas, também existe esta tintura natural de gengibre e ginseng que promete grandes resultados.

E esta mistura não se concentra apenas em escurecer o cabelo grisalho, mas também oferece outras grandes vantagens. Mas antes de experimentar, se lembre de visitar o seu dermatologista de confiança para pedir a sua aprovação, especialmente em casos de alergias ou couro cabeludo sensível.

Quais são os benefícios do gengibre e do ginseng no cabelo?

De acordo com Garnier, entre os benefícios do gengibre no cabelo está o fato de que ele fornece óleos essenciais, vitaminas, aminoácidos e minerais, o que ajuda o cabelo a ficar forte e saudável de maneira natural. Também combate a queda de cabelo, alivia a irritação do couro cabeludo, e nutre e fortalece a fibra capilar.

O gengibre é um aliado para combater os grisalhos Freepik

Por outro lado, aqueles que experimentaram a raiz de ginseng afirmam que ela previne a queda de cabelo, ao mesmo tempo que dá estabilidade aos cabelos e os deixa mais sedoso, se tornando um dos grandes aliados que a natureza coloca à nossa disposição.

Como se faz a tintura natural de gengibre e ginseng para o cabelo grisalho?

Para fazer esta preparação, você precisará de uma raiz de gengibre, uma colher de sopa de azeite de oliva, uma colher de sopa de mel, alecrim, uma xícara de água e ginseng.

Comece sua tintura natural de gengibre e ginseng para cabelos grisalhos ralando ambas as raízes com o alecrim e as colocando para ferver em uma xícara de água em fogo baixo. Misture e, depois de alguns minutos, deixe esfriar para coar.

Ginseng (Cortesía)

Misture o azeite de oliva, o mel e os outros ingredientes. Uma vez que a preparação estiver pronta, proceda a aplicação da tintura caseira dividindo o cabelo em seções e aplicando desde a raiz até às pontas.

Depois disso, se lembre de cobrir o cabelo com uma touca por 40 minutos para absorver todos os seus benefícios e enxaguar o cabelo com água fria.