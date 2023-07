Shakira e seu sexy biquíni de franjas com o qual ela exibiu sua cinturinha aos 46: provou que “seus quadris não mentem”

Shakira A cantora provou que aos 46 parece melhor do que nunca com este biquini (@shakira / Gareth Cattermole /Getty Images / Instagram)

Shakira está vivendo seu melhor momento após sofrer por muito tempo devido à infidelidade de Piqué, agora ela está triunfando e brilhando como nunca.

Na semana passada, a famosa se tornou a maior vencedora dos Prêmios Juventude ao levar 8 prêmios e estava muito feliz na companhia dos seus dois amores, seus filhos Milán e Sasha.

Antes de deixar Porto Rico, a famosa tirou alguns dias de férias e descanso com seus filhos, e amigos famosos como Rauw Alejandro, e na ocasião, exibiu seu corpo incrível com 46 anos de idade usando um biquíni.

Shakira ostenta seu corpo incrível aos 46 anos com um biquíni e lança tendências

Através de seus stories do Instagram, Shakira mostrou seu corpo espetacular com um biquíni em um vídeo.

No vídeo, a colombiana canta o tema ‘Copa Vacía’ com Manuel Turizo e exibe sua cinturinha em um biquíni num tom bege, no mesmo modelo que ela já usou em roxo e fúcsia, e que ela disse há algum tempo que foi desenhado por ela.

O biquíni tem franjas na parte de cima e também na parte de baixo e é muito moderno e chique, e tem recebido elogios, pois dizem que está melhor do que as de 20 anos.

“Uau, que corpo, como Piqué deixou essa mulherão escapar?”, “Amo o seu biquíni, tão moderno, acho que ela mesma o fez”, “Uau, que cintura, seus quadris não mentem mesmo”, “OMG, eu gostaria de ter esse corpo aos 40, melhor que um de vinte anos”, “Amo o seu estilo, é sempre tão sexy”, e “Ela parece linda e natural aos 46″, foram algumas das reações nas redes.

Aos 46, Shakira se mantém em forma, pois se alimenta muito bem, tem uma rotina de exercícios intensa e se cuida à perfeição, e por isso se mantém tão jovem, não importando a sua idade.