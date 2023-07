Shakira desafia Carolina Herrera e mostra que os minivestidos também podem ser usados aos 40

Seu visual em vermelho (sua cor favorita) a transformou na protagonista da noite. Um minivestido personalizado da Mugler com aberturas e cortes assimétricos, garantem os críticos da indústria da moda, a transformaram no foco ‘quente’ do momento.

O look foi completado com sapatos Aevitas da Versace de salto com plataforma, que têm um preço aproximado de 1.190 euros. Ela usou acessórios que combinavam com o vestido: óculos coloridos de vinil no estilo Y2K e uma pequena clutch brilhante.

Carolina Herrera enfatiza que aos 40 anos, uma minissaia não é uma opção

Mas, o que Carolina Herrera diria sobre o traje da artista? A estilista venezuelana deixou claro em muitas entrevistas que mulheres acima dos 40 anos não devem usar minissaias, isso inclui minivestidos, como aqueles que a cantora colombiana costuma usar para impressionar.

"Não há nada que envelheça mais uma mulher do que se vestir de jovem", afirma a Imperatriz da Elegância, como é chamada por seus colegas do mundo da moda.

Herrera, cujo patrimônio é avaliado em mais de 200 milhões de dólares, explica que este tipo de roupas curtas é apenas para jovens, e “não faz sentido que uma mulher madura guarde uma no seu guarda-roupa”. A minissaia, chave durante os anos 70, não teria lugar para maiores de 30, segundo ela.

Shakira domina a música e a moda

As suas recomendações geraram polêmica, mas Shakira, que passa por um dos melhores momentos de sua carreira na indústria do entretenimento, parece não se importar e se empodera com o vermelho, minissaias e minivestidos que deixam seus fãs loucos.

A artista se sente empoderada no âmbito profissional e o demonstra estar arrasando em prêmios, suas músicas são as mais ouvidas no mundo e tem sido um exemplo a ser seguido por várias gerações.

Cada look que Shakira usa nos tapetes vermelhos, eventos ou premiações, é tendência e se torna um ícone da moda.

Por enquanto, Shakira está em forma, rompe as regras da grande estilista Carolina Herrera e segue adiante entregando sua música e seu talento por todo o mundo.

