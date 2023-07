Projeto desenvolve um robô autônomo que pode voar e rodar por qualquer tipo de terreno

A tecnologia robótica continua a nos surpreender com avanços cada vez mais impressionantes. Desta vez, a startup Revolute Robotics de Arizona deu um passo à frente no campo da exploração e resgate com a sua mais recente criação: um robô autônomo capaz de se deslocar tanto por terra como por ar em questão de segundos.

Desenhado especialmente para operar em ambientes perigosos e de difícil acesso, este versátil robô representa uma solução inovadora que pode salvar vidas humanas. Sua capacidade de ultrapassar obstáculos e se mover através de espaços confinados o torna um companheiro ideal em missões de exploração e segurança, mesmo em plataformas petrolíferas ou poços profundos das minas.

De acordo com o relatório do Computer Hoy, o segredo da sua versatilidade está em um par de anéis cardan giroscópicos que permitem que ele realize manobras de deslocamento em qualquer direção sobre terreno irregular. Quando necessário, o robô pode ativar suas quatro hélices para se elevar no ar e alcançar áreas de difícil acesso, como áreas montanhosas ou terrenos inacessíveis para os seres humanos.

Um aspecto notável deste engenho tecnológico é sua robusta construção, com um exoesqueleto leve mas resistente capaz de absorver choques e quedas sem sofrer danos significativos. Além disso, o robô está equipado com uma câmera que pode ser trocada de acordo com a aplicação, o que o torna adaptável a diversas situações e necessidades.

Para que serve?

Este robô não só é uma ferramenta valiosa para missões de exploração e resgate, como também pode ser implementado em operações de busca e salvamento, onde vários destes robôs podem trabalhar em conjunto para enfrentar desafios ainda maiores.

Os criadores desta incrível máquina também destacam o seu potencial no âmbito da segurança, onde poderia ser usado para patrulhar perímetros e vigiar áreas de alto risco. Até mesmo no campo militar, se vislumbram diferentes possibilidades para o seu uso em missões de reconhecimento.

Ainda há questões sobre sua resistência às condições climáticas adversas ou impactos de quedas de objetos pesados. No entanto, com o ritmo acelerado da inovação tecnológica, é provável que esses desafios sejam abordados nas versões futuras do robô.