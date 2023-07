Os signos que preferem demonstrar o carinho silenciosamente

Quando se trata de demonstrar o carinho relacionamento, alguns signos não gostam de fazer alarde e preferem que isso seja mais silencioso.

Confira quais são:

Touro

O taurino é conhecido por sua sensualidade e amor pelas coisas belas da vida. Eles são carinhosos, mas preferem demonstrar seus sentimentos com certa privacidade. Esse signo tende a se expressar também através de gestos como preparar uma refeição especial ou presentear com algo significativo.

Câncer

O canceriano é um signo emocional e sensível, que valoriza a família e os relacionamentos. Eles são carinhosos e atenciosos com as pessoas que amam, mas muitas vezes preferem demonstrar na intimidade do lar, principalmente no inicio da relação.

Virgem

Esse signo é um signo prático e analítico, mas também é carinhoso e atencioso. Eles demonstram afeto através de ações, como ajudar em tarefas domésticas ou cuidar dos detalhes que fazem a diferença na vida do parceiro.

Escorpião

O escorpiano é um signo intenso e apaixonado, mas também é reservado e misterioso. Eles podem ser carinhosos de maneira silenciosa, demonstrando afeto através de um olhar profundo ou um toque suave.

